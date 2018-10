Quisieron montar una feria en la Plaza Moreno y los frenaron agentes comunales y la Policía

Según explicaron desde la comuna, las organizaciones no habían solicitado ningún tipo de autorización para desplegar los puestos

Agentes de la secretaría de Control y Convivencia Ciudadana y policías bonaerenses impidieron ayer a la mañana el intento de instalación de los puestos de una feria que organizaciones sociales quisieron montar en plena Plaza Moreno.

Si bien no se registraron incidentes, el episodio generó momentos de cierta tensión frente al Palacio Municipal, cuando medio centenar de integrantes de las agrupaciones sociales -entre otras Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa- se reunieron en asamblea para definir si seguían adelante o no con el intento de instalación de la feria en el corazón de la Ciudad.

Desde la comuna explicaron que se evitó el desembarco de la feria porque previamente “no habían solicitado ningún tipo de autorización al Municipio”.

La convocatoria había circulado por las redes sociales. Las organizaciones iban a montar el “3er Feriazo de la Economía Popular”, en el que, como en las anteriores ediciones -realizadas semanas atrás-, iban a ponerse a la venta bolsones de verdura, productos elaborados por las cooperativas barriales y los distintos artículos que suelen ofrecerse en las ferias americanas.

Sin embargo, la feria no contaba con la habilitación municipal. Por ese motivo, los agentes comunales y policiales montaron preventivamente un procedimiento en la Plaza y las inmediaciones para impedir que coloquen los puestos. “Lo que se hizo fue montar un operativo desde temprano ya que se había convocado a la instalación de una feria popular pero no tenían habilitación ni ningún tipo de solicitud de uso del espacio público”, explicó un vocero comunal.

Y agregó que “por eso el Municipio procedió a labrar un acta de notificación y darle curso a la Justicia de Faltas, la cual ordenó el desalojo y por eso se evitó su instalación”.

Desde la comuna explicaron que, al no solicitar autorización, no se había previsto un operativo para organizar el tránsito en la zona ni tampoco se habían destinado inspectores para coordinar la instalación de la feria. “Para hacerlo tendrían que solicitarlo al área de uso del espacio público, que determinan si se pueden instalar y en qué momento y espacio hacerlo para no complicar al resto de los vecinos”, se indicó.

Recordaron que semanas atrás se organizó una feria con productores de la Región, que contó con nutrida concurrencia de consumidores, pero que en aquella ocasión contaba con el aval y la logística comunal.

Por su parte, en declaraciones periodísticas, Edgardo Jalil, de la CTEP, resaltó la necesidad de los productores y de los vecinos poder encontrar en la feria productos a menor precio que en otros locales platenses. “Este sería el tercer “feriazo” que siempre se han hecho muy ordenados donde los compañeros de la economía popular han podido vender sus productos a precios muy baratos”, señaló.

Desde que hicieron el primer “feriazo”, los referentes de las organizaciones sociales venían reclamando que les permitan instalar los puestos en la plaza al menos una vez a la semana. Quienes integran las organizaciones reclaman que se abran nuevos espacios para la economía popular y buscan avanzar en una ordenanza que regule y habilite la instalación de estas ferias.