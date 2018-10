¿Carrió también recalculó?: El pedido de echar a Garavano “fue una broma”

Temprano, tras compartir un acto con Macri, afirmó: “Me voy a amigar con el Presidente...cuando lo saque”. Después anunció que posterga la presentación del juicio al ministro de Justicia. Dos ministros le habían salido al cruce

| Publicado en Edición Impresa

Ayer el recalculo político lo tuvo la diputada oficialista Elisa Carrió. Temprano, después de compartir un acto con su socio político Mauricio Macri, aumentó la tensión en Cambiemos tras asegurar que se va a “amigar con el Presidente” cuando “saque” de su equipo al ministro de Justicia, Germán Garavano, de quien ya amenazó con que sea sometido a juicio político.

Pero después de la polémica y el ruido que generaron sus dichos contra el ministro Garavano, de quien pidió algo más que la renuncia, Carrió bajó el tono de la discusión: aseguró que se trató de una “broma” y que nunca le pidió al Presidente remover al titular de Justicia.

En el medio, la cruzaron los ministros de Educación y de Desarrollo Social. Al respecto, Alejandro Finocchiaro, afirmó que “desde el primer minuto de su mandato, (Macri) ha luchado contra la impunidad y la corrupción. Y nadie debe condicionar al Presidente de la República”.

“Yo no le pedí ni le voy a pedir la renuncia del Ministro Garavano al Presidente. Lo que dije esta mañana fue una broma, no condiciono ni disputo autoridad”, explicó Carrió a través de su cuenta de Twitter ayer por la tarde.

La diputada pidió “disculpas por la forma”, y ratificó, sin embargo, que ejerce “su facultad de diputada para pedir juicio político a los funcionarios establecidos por la Constitución Nacional”.

Y afirmó que con el objetivo de distender la situación, “voy a posponer por unos días la presentación del Juicio Político que ya hemos elaborado”.

Carrió, líder de la Coalición Cívica, que integra el frente gobernante Cambiemos junto a la Unión Cívica Radical y el PRO anunció ya la semana pasada que presentaría su pedido de juicio político contra el ministro de Justicia.

La razón es que Garavano había señalado que para un país “nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un ex presidente”, cuando le consultaron los medios sobre la situación de la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner, sobre quien pesan pedidos de detención preventiva que no pueden salir adelante por tener fueros parlamentarios.

EL ESCRITO ESTÁ

Aunque según el escrito contra Garavano elaborado por los diputados de la Coalición Cívica, y difundido ayer por Infobae, el pedido “no es por dichos, sino por hechos” y lo justifica explicando que “Germán Garavano no ha hecho más que actuar en contra los principios rectores” de Cambiemos que “son los que deben guiar sus actos como titular de la cartera de Justicia”.

La líder de la Coalición Cívica es una de las mayores denunciantes de la ex mandataria por corrupción, y una de las más críticas en el seno del gobernante frente Cambiemos con las supuestas malas conductas que puedan aparecer dentro del propio Ejecutivo.

En declaraciones a radio La Red tras su primera intervención del día, la diputada aclaró ayer que no le pidió a Macri la renuncia del funcionario sino “su destitución por juicio político”.

“Estoy bien con Macri, salvo obviamente la diferencia en materia de impunidad que creo que se va a ir resolviendo”, sostuvo la legisladora, quien en algunas ocasiones ha deslizado la idea de abandonar la coalición gobernante para después retractarse.

La relación de Carrió y Macri pasa por momentos de tensión. La semana pasada, Carrió cuestionó también los despidos de tres funcionarios de la AFIP y dijo que había “perdido la confianza” en el Presidente. Luego, el sábado, en la presentación de un libro de Mariana Zuvic, la legisladora dijo que Macri deberá elegir entre “la línea Angelici” o ella.

Consultado por esta situación, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, consideró que Carrió es una “dirigente importante” dentro de los partidos que componen Cambiemos pero concretó que “para nada” le preocupan sus declaraciones.

En medio de la polémica, el 5 de octubre pasado Garavano aclaró que sus dichos respecto de que no era bueno detener a ex presidentes fueron “en términos de la imagen de un país” y se mostró dispuesto a dialogar con Carrió.

“Me sorprendió la reacción (de Carrió) porque es algo que hace dos años lo venía diciendo públicamente y nunca se había suscitado ninguna reacción”, dijo en Radio Mitre.

Contó también que puso a disposición de Macri su renuncia, pero que el mandatario no la aceptó.

“NO MÁS BOLSOS, NO MÁS COSAS RARAS”

Minutos después de que hablara Elisa Carrió, el presidente Mauricio Macri cerró el acto de presentación del programa “Argentina exporta” en el CCK.

Tras un saludo formal, y frío, con la diputada, el mandatario dejó una fuerte frase en medio de las causas por corrupción en la que están involucrados varios integrantes de los gobiernos kirchneristas, incluida Cristina Kirchner.

“Uno es un funcionario público y ustedes (por los empresarios) son sector privado. Trabajamos por lo mismo, por el futuro de la Argentina. No más bolsos, no más cosas raras. Lo que queremos es ser parte todos orgullosos de una Argentina que progresa”, afirmó.

Y agregó: “Nos hemos amarrado firmes al timón sin cambiar el rumbo. Cada tormenta que pasamos marca que tenemos una fortaleza que no conocíamos, una resiliencia que crece. Y eso realmente es importante. Además, está pasando algo que es que los argentinos hemos aprendido de nuestros errores. Hemos empezado a entender que no podemos vivir de prestado ni gastar más que lo que tenemos”.

“Es la primera vez que la Argentina pasa una crisis de este tipo, una devaluación del 100%, sin cambiar al ministro de Economía ni al Presidente, sino sin cambiar las reglas de juego. No vinimos con corralitos, con cepos. Mantuvimos el rumbo y la convicción de que por este camino, siendo parte del mundo, trabajando en equipo, diciendo la verdad y apostando fundamentalmente a la transparencia, con reglas claras”, resaltó el Presidente.

Y refiriéndose al rol de Cambiejos dijo: “Esto no es solo una visión del Presidente. Por eso la doctora Carrió hoy nos acompañó”.