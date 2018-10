Escrache a Vidal durante una visita a una escuela de Chascomús

Sindicalistas de varios gremios fueron hasta donde estaba la Gobernadora. Algunos golpearon el auto en el que se retiró

Un grupo de sindicalistas de gremios docentes, acompañados por adherentes al sindicato de médicos de la Provincia, protagonizaron un escrache contra la gobernadora María Eugenia Vidal, cuando visitaba a la orquesta de niños de Chascomús.

El hecho se registró el miércoles pero tomó trascendencia ayer, al viralizarse un video donde se puede ver la agresión.

Luego de una reunión de gabinete que encabezó en Las Flores, Vidal se trasladó a Chascomús para visitar la Orquesta Escuela de Chascomús. Un grupo de manifestantes se concentró en las afueras del establecimiento con banderas de distintos sectores sindicales y políticos y entonó cánticos contra el Gobierno.

Varios de ellos portaban banderas de la Cicop, el gremio de los médicos de los hospitales públicos que siguen en conflicto, docentes del Suteba -que también vienen realizando paros-, y otros sectores sociales. También, militantes del kirchnerismo y, según trascendió, algunos despedidos de fábricas de la zona. También, dirigentes con pecheras de la CTA.

En medio de versiones contrapuestas, en uno de los videos se puede observar cómo uno de los autos oficiales se retira del acceso a la escuela y luego, ya con la gobernadora abordo, avanza raudamente por una calle lateral.

No obstante, algunos manifestantes se percataron de esos movimientos y corrieron el vehículo oficial. Incluso varios de ellos alcanzó a golpear el rodado en medio de algunos insultos.

Fuentes judiciales anoche, dijeron haber identificado a los agresores entre quienes mencionaron a Mirta Márquez y Graciela Laborde ambas jubiladas de Suteba; Valeria Barrios, secretaria de Suteba Chascomús y Claudio Gandolfo, jubilado de Suteba.

ACUSACIONES

Fuentes del gobierno provincial explicaron que “Vidal estaba visitando a la orquesta de niños de Chascomús. Los nenes se asustaron por la agresión violenta de sindicalistas de Suteba y militantes de Unidad Ciudadana”.

Agregaron que “Vidal no modificó nada, ninguna actividad de su agenda y no hubo ningún problema con la custodia. El episodio no modificó nada”. Así, salieron al cruce de las versiones que indicaban que la gobernadora había suspendido parte de su actividad, como una visita a la sede municipal y un encuentro con concejales de Cambiemos.

“Para la seguridad de la gobernadora no fue un episodio relevante”, indicaron las mismas fuentes, que sostuvieron sin embargo que “los chicos se asustaron por la virulencia de los agresores”.

APOYO DE BONAFINI

El episodio generó diversas reacciones. Y quien volvió a alentar este tipo de accionar violento fue Hebe de Bonafini.

En su tradicional discurso de los jueves en Plaza de Mayo, festejó el escrache a María Eugenia Vidal y llamó a imitar esa actitud con los funcionarios de Cambiemos.

“Vidal se tuvo que escapar por la puerta de atrás en Chascomús, qué vergüenza, fue a inaugurar una cosa y parece que algunos compañeros que son más vivos que ella se habían preparado para hacer una buena batahola”, arrancó la titular de Madres de Plaza de Mayo.

“No terminó el acto, sin terminar de hablar se asustó, la sacaron por una puerta de atrás, y a contramano, porque los compañeros la corrieron. Yo estoy contentísima, la verdad, los felicito a los compañeros de Chascomús”, sostuvo Bonafini.

Y finalmente alentó a continuar con los escraches: “Eso es lo que hay que hacer, que no puedan salir a la calle”.

El escrache generó el rechazo oficialista. “Mi más enérgico repudio a las agresiones sufridas por la Gobernadora. Debemos construir en base al diálogo y al consenso. La violencia y las agresiones son parte del pasado”, escribió en Twitter el diputado Walter Carusso.