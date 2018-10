Música, stand up, teatro y cines, en una completísima guía para salir y divertirse a pleno en la noche platense

Hoy

Música

Virginia Innocenti.- Hoy a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, presenta “En la luna, canciones de amor” a dúo con el maestro Sergio Zabala en guitarra.

Calco’s Rock + La Maldita Blues Band.- Hoy a las 22 en 45 entre 8 y 9.

Festival Aniversario del Hospital San Lucas.- Hoy a las 21 en 228 y 52, con Beto Orlando, Tony Di Marco, Cazzual, Lucas Gaspari y Lara Ferreyra.

Bairoletto.- Hoy a las 21 en 44 entre 22 y 23.

Silvina Gilardi.- Hoy a las 21.30 en 50 entre 19 y 20, covers nacionales e internacionales de los ‘80.

Magia Blanca.- Hoy a las 21 en 31 y 83, junto a Sebastián Cusnier.

Black Friday.- Hoy a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, clásicos de los 60, 70 y 80.

Commodore.- Hoy a las 21.30 en 9 y 53, jazz rock.

Gypsy Jam.- Hoy a las 24 en 9 y 53, jazz gitano.

Fusión.- Hoy a las 22 en 44 y 151.

TANGO

El Engrupe y Siniestra.- Hoy a las 21.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, en el marco del Ciclo Mistongo.

Juan “Tata” Cedrón y el Cuarteto Cedrón.- Hoy a las 21 en el Galpón del Sur, 12 y 71.

Viernes de tango en el Rectorado.- Hoy a las 19 en el Rectorado de la UNLP, 7 entre 47 y 48, clases de tango. Desde las 20.30, práctica libre.

FOLCLORE

Fabián “Fava” Kindgard.- Hoy a las 22 en el Mondongo Cultural, 65 y 23.

CINE VIDEO

La Flor (Parte 1).- Hoy a las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Mariano Llinás en el marco del Festifreak.

La película infinita.- Hoy a las 18.45 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Leandro Listorti en el marco del Festifreak.

Nazidanie.- Hoy a las 19 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Boris Yukhananov y Aleksander Shein en el marco del Festifreak.

Le Livre D’Image.- Hoy a las 22.15 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Luc Godard en el marco del Festifreak.

Lo mejor que puedes hacer con tu vida.- Hoy a las 23 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Zita Erffa en el marco del Festifreak.

Marilyn.- Hoy a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Martín Rodríguez Redondo en el marco del Ciclo de Cine Espacio INCAA.

El amor menos pensado.- Hoy a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Vera en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

CURSOS

Clase de conversación en inglés.- Hoy a las 19 (nivel 2) y a las 20 (nivel 1) en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, clase de conversación gratuita. El tema: “Columbus Day”.

Happy Columbus Day.- Hoy a las 18 en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, show recreativo y abierto para que los chicos aprendan inglés jugando y cantando.

EXPOSICIONES

Encuentro.- Hoy a las 19.30 en la Sala Mugafo del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, inauguración de la muestra de fotos de Fermín Somma y Silvio Somma, resultado de un viaje compartido por padre e hijo a las Islas Malvinas. Hasta el 24 de octubre, con entrada gratuita.

Arte en Rosa.- Hoy a las 19.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, inauguración de la muestra de pinturas de artistas que se suman a la lucha de Dragones Rosas. Gratis.

Demeté.- Hoy a las 20 en NN Galería, 49 Nº719, exhibición colectiva que aborda la unión entre tecnología y espiritualidad, a cargo de los artistas ÁNgel Gabriel, Coqo Ciappa, Valentina Pérez, Eugenia Amodio, Tobías Castro, Sara Belazaras, Facundo Belén, Florencia Amodio y Rafael Molina.

LITERARIAS

Sien Peros, Tecnología Nacional y Final de obra.- Hoy a las 19 en Casabierta, 45 entre 115 y 116, presentación de tres libros de poesía de Juan Otero y Jorge Goyeneche. Bajo el tema “Trabajo y poesías” los autores dialogarán con el público. Gratis.

Mañana

Música

Clásico

Gala Lírica “Melodías de Primavera”.- Mañana a las 20 en el Salón San Francisco de Asís de la Catedral, 51 entre 14 y 15, con Lucía Núñez, Flavia Roberta Siciliano, Gustavo Zgainer, Alejandro Tucci, Alejo Varela Mandetta y Javier Dalmonego. Entrada a colaboración.

16º Festival de Primavera de Música de Cámara.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se presenta el Cuarteto de Cámara integrado por Pablo Rubino y Guillermo Báez en violines, José Martínez Garro en viola y Martín Krenz en cello. Interpretarán obras de Mozart y Mendelssohn.

OTROS RITMOS

La Vie en Rose Jazz.- Mañana a las 20 en Cantilo entre 6 y Diagonal Jorge Bell.

Latin Club.- Mañana a las 22 en Diagonal 74 esquina 58, salsa y ritmos latinos.

The Best en cuando.- Mañana a las 21 en 9 y 53, clásicos de los 60.

Black Friday.- Mañana a las 18 en 122 y 56.

La Ochentosa.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, temas de la década de los 80.

Nano Stern.- Mañana a las 21 en la Estación Provincial, 17 y 71, el trovador chileno muestra su último disco, donde se pasa a un sonido más rockero.

Perla Negra.- Mañana a las 23 en 659 y 16, show bailable.

Marcos Archetti & Amigos.- Mañana a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Vale 4.- Mañana a las 16.30 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44, rock. Se suspende por lluvia.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Jorge Vázquez junto a Alejo y Belén.- Mañana a las 21.30 en 74 entre 18 y 19, todos los ritmos.

Horacio y la música.- Mañana a las 22 en 63 entre 1 y 2.

Katios.- mañana a las 21 en 60 entre 20 y 21.

TANGO

Gala de Tango.- Mañana a las 20.30 en el Cine Teatro Municipal, Ortiz de Rosas Nº99, Ensenada, con Marina Raimondi, Adriana García, José Puertas, los bailarines José Ignacio Arriagada, Mery Hoberkorn, Miguel Retamar y Dianella Dall’Osso, los músicos Hugo Magnelli, Darío Piñero, Mario Acosta y la conducción de Olga San Pablo.

Milonga El Abrazo.- Mañana a las 21 en Diagonal 73 Nº995.

La Boheme TanGodoy.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, tangos, boleros y melódicos.

Quinteto Escalada.- Mañana a las 21.30 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Tangos y melodías entre amigos.- Mañana a las 22 en 34 entre 9 y 10, con Néstor Britez, Hugo Espósito, Cacho Bello, Jorge Gener, Franco Acquesta, Rubén Zaro, Ángel Jesús, Fabián Zamora y micrófono abierto.

FOLCLORE

Nacho Roldán y Omar Moreno Palacios.- Mañana a las 21 en 67 y 117.

DANZAS

Buenos Aires Ballet.- Mañana las 21 en el Teatro metro, 4 entre 51 y 53.

CINE VIDEO

La Flor (Parte 2).- Mañana a las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Mariano Llinás en el marco del Festifreak.

La Omisión.- Mañana a las 18.45 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Sebastián Schjaer en el marco del Festifreak.

La destrucción del orden vigente.- Mañana a las 19 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Alejo Franzetti en el marco del Festifreak.

Let the sun never come again.- Mañana a las 21 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Alexandre Koberidze en el marco del Festifreak.

Chico Ninguno vs The Pig Fucking Machine.- Mañana a las 21 en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, película musicalizada en vivo en el marco del Festifreak.

Relaxer.- Mañana a las 23 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Joel Potrykus en el marco del Festifreak.

El amor menos pensado.- Mañana a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Vera en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

CURSOS

La ilustración y sus recursos narrativos: contar con imágenes.- Mañana a las 16 en la Biblioteca de Arte del MACLA, 50 casi 6, taller introductorio coordinado por Poly Bernatene.

Domingo

Música

Clásico

Suor Angelica.- El domingo a las 19 en el Salón Dorado de la Municipalidad, 12 entre 51 y 53, de Giacomo Puccini a cargo del colectivo local Grupo de Artistas en Espacios Alternativos.

OTROS RITMOS

Color Madera.- El domingo a las 20.30 en 2 y 40.

Jungle Jazz Band.- El domingo a las 21 en 9 y 53, standars emblemáticos.

Víctor y su conjunto.- El domingo a las 21.30 en 60 entre 23 y 24.

La Nueva Rueda.- El domingo a las 13 en Ruta 11 y 605, cantobar con Claudia Roldán, Mercedes Hernández, Hugo Contreras y la guitarra de Sotero Roldán.

Cantobar.- El domingo a las 21 en 51 entre 18 y 19, con Juan Páez, Lisandro Pejkovich y Pablo Giménez.

Silvia Augot y Horacio y la música.- El domingo a las 13 en 9 y 421 bis, Villa Elisa, show melódico tropical.

Alejo y Belén.- El domingo al mediodía en Alem 223, Ensenada, cumbia, paso doble y más.

Doña Flor y sus ritmos.- El domingo a las 23 en 49 entre 4 y 5.

Río Grande.- El domingo a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y71, ensamble latino.

Family Funk.- El domingo a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71.

Katios.- El domingo a las 13 en 473 A entre 21 A y Camino Belgrano, City Bell.

Alumnos de Canto de La Plata, Magdalena y San Miguel del Monte.- El domingo a las 13 en 71 entre 17 y 18, se presentan los alumnos del maestro Alberto Lara.

TANGO

Milonga del 2x4.- El domingo a las 18 en Diagonal 79 entre 54 y 55, clase. Luego, milonga.

CINE VIDEO

La Flor (Parte 3).- El domingo a las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Mariano Llinás en el marco del Festifreak.

Te quiero tanto que no sé.- El domingo a las 18.45 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Lautaro García Candela en el marco del Festifreak.

Muestra internacional de cortometrajes - Programa 1.- El domingo a las 21 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, en el marco del Festifreak.

Those who are fine.- El domingo a las 21 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Cyril Schaublin en el marco del Festifreak.

Manuel Embalse vs Las ruinas nuevas: contraseñas.- El domingo a las 21 en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, película musicalizada en vivo en el marco del Festifreak.

Playing Men + Tourneur.- El domingo a las 23 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, en el marco del Festifreak.

Marilyn.- El domingo a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Martín Rodríguez Redondo en el marco del Ciclo de Cine Espacio INCAA.

El amor menos pensado.- El domingo a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Vera en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

Cien veces no debo.- El domingo a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Alejandro Doria en el marco del mes que el Ciclo de Cine DAC le dedica al director. entrada gratis.

Lunes

CINE VIDEO

Sunstone + Look closely at the mountains.- El lunes a las 18.40 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del Festifreak.

Buenos Aires al Pacífico.- El lunes a las 18.45 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Mariano Donoso en el marco del Festifreak.

Competencia argentina de cortos - Programa 1.- El lunes a las 20.15 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del Festifreak.

And what the summer is saying + Onde o verao vai + Coronados + Mountain plain mountain.- El lunes a las 22 en el Cinema Paradisoc, 46 entre 10 y 11, en el marco del Festifreak.

Notes on an appearence + Una luna de hierro.- El lunes a las 22.15 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del Festifreak.

In praise of nothing.- El lunes a las 23 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Boris Mitic en el marco del Festifreak.

Partituras contra el tiempo.- El lunes a las 20.30 en Fogón del Arte, 54 Nº632, documental de Álvaro Vildoza y concierto de Josho González.

El amor menos pensado.- El lunes a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Vera en el marco del Ciclo de Cine Nacional.