Un tornado de baja intensidad atravesó la zona de Pergamino

| Publicado en Edición Impresa

Tormentas de diferentes grados de intensidad se desataron ayer en diferentes zonas del país, y algunas de las más intensas ocurrieron en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Una de ellas fue la que atravesó los distritos de Rojas y Pergamino con forma de tornado, que se habría

formado en zonas rurales y, según se destacó, el fenómeno climático no pasó por zonas pobladas, por lo que no se registraron daños.

Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se trató de un tornado no supercelular, un fenómeno de “vida corta” que, en la mayoría de los casos, es de “débil intensidad”.

Cabe destacar que los no supercelulares son tornados producidos por tormentas que no rotan y normalmente tienen vida corta, mientras que los más débiles, como el que pasó por la zona de Pergamino, no son fácilmente detectables por el radar, según explicaron los meteorólogos.

En tanto, también se registraron fuertes tormentas de granizo en distritos como Salto y Saladillo.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias que pueden estar acompañadas de ráfagas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de piedra en el centro y noroeste bonaerense, que podrían comenzar a registrarse en las próximas horas.