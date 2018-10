"En Argentina hay más libertad", dijo Vidal en la asamblea de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa abrió esta mañana sus deliberaciones en la provincia de Salta, con discursos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, con debates enfocados en la libertad de expresión y los casos de periodistas muertos en el ejercicio de su profesión.

Vidal, consideró que la Argentina “está atravesando un cambio profundo”, en el que “ya no hay enjuiciamientos públicos ni escraches a periodistas”, en la apertura de la 74º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se extenderá hasta el próximo lunes, en la ciudad de Salta, y en la que participa el diario EL DIA.

“Desde hace tres años, la Argentina está atravesando un cambio profundo”, dijo la gobernadora, quien agregó que “Cambiemos ha asumido un compromiso con los argentinos, de llevar adelante muchas iniciativas de cambio que la sociedad esperaba, y garantizar la libertad de expresión y terminar con un clima opresivo, de asfixia y de condicionamientos a los medios y a los periodistas era uno de ellas”.

La mandataria, que estuvo junto a su par salteño, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que “empezamos una nueva etapa en Argentina y esa nueva etapa se nota, hay más libertad y se nota en los avances valientes que muchos periodistas han hecho en la Argentina para poner a la luz lo que sucede”, y señaló que “los argentinos no eligen a un político por lo que les dicen o no los medios de comunicación". "Es más bien al revés. Los medios de comunicación reflejan de maneras muy diversas lo que piensan los argentinos y en el fondo de esta concepción está la no subestimación del ciudadano, que más allá de lo que cualquier político pretenda, tiene absoluta libertad individual para pensar lo que quiera”", expresó.

Asimismo, señaló que "así como no se someten los ciudadanos, tampoco se someten los medios, y la SIP es una expresión de eso, aun en contextos de muchas presiones”, y reflexionó que la tarea de la prensa “es incomodarnos” y “el poder está en el ciudadano”. Por otro lado, se refirió al “valor de la verdad, que el Presidente (Mauricio Macri) ha sostenido de manera continua en estos tres años, en cada medida que ha tenido que tomar para dejar atrás al populismo, cuya raíz más profunda está en la mentira”.

“En esa verdad está también el poder poner la información a la luz”, dijo la gobernadora de Buenos Aires, e indicó que “ha habido enormes avances en el acceso a la información pública”. Finalmente, destacó el enorme aporte de los periodistas, que “pusieron a la luz causas como la de los cuadernos, que sin dudas avanzan mucho más rápido porque tienen una mirada pública”, y remarcó que “somos conscientes de las dificultades económicas del sector, por la coyuntura del país y por las nuevas tecnologías, pero sepan que en la medida de nuestras posibilidades tenemos mucho para aportar”.

Cabe destacar que junto a Vidal y Urtubey, participaron del acto el presidente de la SIP, Gustavo Mohme; y el secretario nacional de Comunicaciones de Ecuador, Andrés Michelena, entre otras autoridades.

Por su parte, Urtubey dijo que "genera una enorme impotencia escuchar la lista de periodistas fallecidos este año, en el ejercicio de su función". El mandatario, que fue el último orador de la ceremonia, señaló que "el conteo ya casi habitual en cada reunión de la SIP nos hace repensar en una enorme y titánica tarea que tenemos como sociedad, de atravesar el umbral de la tolerancia frente al disenso y empezar a aprender como sociedad la cultura del respeto a la diversidad". "Cuánto nos falta eso en América", expresó Urtubey en el acto, desarrollado en el Centro de Convenciones Salta.

En otro tramo de su discurso señaló que Argentina pudo "recuperar gran parte del optimismo respecto de la posibilidad de construir una Argentina que aprenda de la diversidad", tras lo cual hizo referencia a "los nuevos desafíos que se generan en una sociedad que ha ido mutando, no solo obviamente por el imperio de nuevas formas de comunicación sino por cómo ha operado eso en la cabeza de todos los nativos digitales en occidente".

Finalmente, abogó por "salir de la lógica del gobierno abierto a la lógica del estado abierto" y "entender la necesidad de que la democracia encuentre mecanismos de información y participación mucho más abierta". Esta asamblea, que se realiza bajo el lema "El futuro de la tecnología interactiva y su impacto en la evolución social", cuenta con disertantes de la talla de Bob Woodward, el coautor del Watergate y ganador del Premio Pulitzer como editor del Washington Post (Estados Unidos); y Edison Lanza, que es relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A ellos se suman Carla Zanoni, quien es la directora de Audiencias en The Wall Street Journal (Estados Unidos); Andrés Mompotes, el subdirector de El Tiempo, de Colombia; y Ricardo Brom, que es gerente IT, La Nación, entre otros. El presidente del comité anfitrión de la reunión, Sergio Romero, que es el director del diario salteño El Tribuno, consideró que "la libertad de prensa no es un derecho de los medios sino una condición ineludible de la democracia".

"En la última década, el crimen organizado y el narcotráfico se han ensañado con periodistas, reporteros gráficos y comunicadores en general", afirmó, a la vez que señaló que "la revolución tecnológica suma nuevos desafíos para la prensa". La agenda de estos días incluye seminarios de capacitación que reúnen a profesionales de medios de la región y a estudiantes y futuros periodistas, para enriquecer sus conocimientos y experiencias en talleres.

La grave violencia contra los periodistas de las Américas que este año ha dejado 29 asesinados, una de las cifras más altas de los últimos tiempos y tema de gran preocupación para la SIP, es abordado a profundidad durante la asamblea en Salta. Entre enero y octubre de 2018 fueron asesinados 11 periodistas mexicanos, seis estadounidenses, cuatro brasileños, tres ecuatorianos, dos colombianos, dos guatemaltecos y un nicaragüense, y sigue desaparecido un fotoperiodista haitiano.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.