En La Plata hacen equilibrio para atender la fuerte demanda de vacunas antirrábicas

Se complica los fines de semana porque suele agotarse el stock que recibe el centro de salud de Ringuelet que las aplica

En horas de la mañana del domingo que pasó, Daniel Medina, un vecino de barrio Hipódromo que recorría las calles de su barrio a bordo de su bicicleta, fue atacado y mordido por un perro callejero. Preocupado y dolorido, se acercó de inmediato al centro de referencia municipal en materia antirrábica, en busca de atención y respuestas... pero no encontró ni una ni las otras: en la unidad sanitaria de 12 y 514 no había médico, y las vacunas estaban agotadas.

“Es un despropósito que en el único lugar de la ciudad en que ofrecen el tratamiento contra la rabia no haya nadie para atender a la gente y al menos sacarle las dudas” lamentó Medina: “me dijeron que no se atendía sábados ni domingos, que de todos modos las vacunas no estaban en stock y que en la semana tampoco iba a haber profesionales porque estaban de vacaciones”.

En el municipio admitieron la situación, pero aseguraron que “la cobertura antirrábica siempre está garantizada para toda la comunidad, porque el suero se repone periódicamente y siempre está disponible dentro de las 72 horas de cualquier eventual episodio de mordeduras, que es el plazo que indican los protocolos”.

El consultorio antirrábico del Centro de Atención Primaria de Salud Nº 25, de 12 y 514, abre de lunes a viernes de 8 a 14. Es el único en su clase del partido, y allí derivan incluso a quienes realizan sus consultas iniciales en hospitales y clínicas. El más cercano está en 164 y 27 de Berisso, y abre de lunes a viernes entre las 13 y las 17.

“Todos los centros de salud municipales, incluso los de referencia en cuestiones específicas como el número 25, funcionan igual, con médicos de lunes a viernes entre las 7 y las 19, y el resto del tiempo una guardia de enfermería” precisa José Andiarena, subsecretario de Control Administrativo de la secretaría de Salud local: “en el caso de las mordeduras la indicación sanitaria es que, de ser necesario, el tratamiento preventivo se inicie dentro de las 72 horas posteriores a la herida, y nunca pasa ese lapso sin que haya profesional o vacunas”.

El funcionario explicó que “dos o tres veces por semana retiramos en Avellaneda las remesas de suero de 40 a 50 aplicaciones que pedimos a Salud de la Provincia, de tal modo que nunca hay faltantes”, y aclaró que “más allá de que es positivo que la comunidad esté atenta en materia de prevención, son los médicos los que en cada caso determinan si es procedente el tratamiento; cuando es posible hacer un seguimiento del animal mordedor, el municipio lo revisa cada 48 horas y si no tiene indicios de enfermedad no se aplican las inyecciones; de lo contrario sí, y es lo que predomina porque la amplia mayoría de los mordedores son callejeros”.

“En La Plata, esta clase de vacunación tiene alta demanda porque la tasa de mordeduras local es alta, pero también porque en otros distritos no vacunan a los no residentes y entonces vienen a parar acá” destaca Andiarena: “la rabia en humanos está virtualmente erradicada, y generalmente se la detecta esporádicamente sólo en murciélagos”.

“Claro que no nos vamos quedar con eso” sentenciaron desde la Comuna: “si hay un caso de gravedad, en que el medico determina que un tratamiento deba iniciarse de inmediato, hay stock de suero en reserva”. En el municipio también adelantaron que se designó un médico clínico que relevará a quienes habitualmente atienden en la unidad 25 mientras sigan de vacaciones.

En lo que va del año, el aumento de casos de murciélagos con rabia en territorio bonaerense (fueron hallados en Pinamar, Valeria del Mar, Mar del Plata, La Plata, Tandil y San Pedro) encendió luces de alerta entre los expertos.