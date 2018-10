Trump anunció que abandona un histórico acuerdo nuclear con Rusia

En plena campaña por las elecciones legislativas acusó a Moscú de no cumplir el tratado. Denuncian más injerencias electorales

| Publicado en Edición Impresa

ALKO, Nevada

El presidente Donald Trump confirmó ayer que Estados Unidos abandonará un histórico tratado de armas nucleares con Rusia en razón de que considera que Moscú ha violado el acuerdo.

“Rusia no ha adherido al acuerdo. Así que vamos a rescindir el tratado”, dijo Trump a los periodistas en Elko, Nevada, donde participó en un acto de campaña para las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) fue firmado por el presidente Ronald Reagan en 1987.

“Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años. No sé por qué el presidente Barack Obama no negoció ni se retiró. Y no vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y produzcan armas mientras a nosotros no se nos permite”, añadió.

Trump habló mientras su asesor de seguridad nacional, John Bolton, se encontraba en Moscú para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, antes de lo que se espera sea una segunda cumbre entre Trump y el líder ruso Vladimir Putin este año.

NUEVAS ACUSACIONES

Los lazos entre Washington y Moscú pasan por otra etapa de turbulencia, por las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, así como por el apoyo ruso al gobierno sirio en la guerra civil del país asiático y su papel en el conflicto en Ucrania.

Sin embargo, Washington busca el apoyo de Moscú para encontrar una salida a la guerra en Siria y ejercer presión sobre Irán y Corea del Norte.

La probable nueva cumbre entre Trump y Putin no ha sido anunciada, pero ambos líderes estarán en París el 11 de noviembre para asistir a las conmemoraciones del fin de la Primera Guerra Mundial.

DURA REACCIÓN

El anuncio de la retirada de Estados Unidos del tratado de armas nucleares, firmado con Rusia durante la Guerra Fría, es consecuencia del “sueño” estadounidense de dominar el mundo, denunció una fuente del ministerio ruso de Relaciones Exteriores.

“La razón principal es el sueño de un mundo unipolar. ¿Se hará realidad? No”, declaró esa fuente a la agencia de prensa gubernamental RIA Novosti.

El funcionario aseguró que Rusia había “denunciado muchas veces públicamente la carrera política hacia un desmantelamiento del acuerdo nuclear”.

Washington “se ha acercado a este paso a lo largo de muchos años, destruyendo, deliberadamente y poco a poco, las bases para un acuerdo”, añadió, según las tres principales agencias de noticias rusas.

“Esta decisión es parte de la política estadounidense de retirada de los acuerdos internacionales legales que confieren las mismas responsabilidades a Estados Unidos y sus socios y debilitan la idea de su propia “excepcionalidad dijo la fuente (AP, EFE y AFP)