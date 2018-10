Aún no es buena la calidad de la separación de la basura en la Región y perjudica al reciclado

Buscan mejorar ese proceso para potenciar los recursos económicos que pueden generarse. También se informó que en diciembre dejará de recibir residuos el histórico relleno sanitario, pero seguirá funcionando puertas adentro para la remediación del suelo y generar “biogas”

Entre el final de este año y el comienzo del próximo, la Región entrará en una nueva era en materia de disposición final de las más de mil toneladas de basura que genera a diario. Largamente anhelado por sectores de la comunidad que bregan por una mejor calidad ambiental, este incipiente paradigma ya plantea desafíos. Los de cómo mejorar la calidad y la logística de la recolección para optimizar el reciclado, y cómo aprovechar la inevitable fracción de descarte de la flamante planta de tratamiento, son dos de los que ya asoman en el horizonte cercano.

En las instalaciones de TMB (tratamiento mecánico biológico) situadas junto a la diagonal 74, camino a Punta Lara, evalúan la puesta en marcha como exitosa. Y aspiran a completarla a inicios del mes que viene, cuando se incorporará un tercer turno de operación para trabajar durante las 24 horas, todos los días del año -excepto descansos técnicos, los sábados poco antes de la medianoche-. En este contexto, ya se advierten algunos aspectos que es necesario mejorar.

“Estamos en muy buenos porcentajes de procesamiento, pero tenemos un problema con los camiones que nos llegan con voluminosos (residuos no habituales) muy mezclados con domiciliarios, porque el material llega compactado y sucio y es imposible clasificarlo” señalan desde la gerencia de la planta TMB.

Asimilables con los “no habituales”, los “voluminosos” son los escombros, restos de podas particulares y objetos de tamaño considerable como muebles o electrodomésticos. Si bien este tipo de residuos tiene en los papeles un circuito de recolección específico, en los hechos, si no son demasiado abundantes y entran en el camión “cola de pato” estándar, ahí van a parar.

“Todo lo que mandan los municipios se procesa” aclara Marcelo Rosso, gerente de nuevas tecnologías y control ambiental de CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana, Sociedad del Estado) en cuya órbita funciona la planta de reciclado, gestionada por una contratista: “pero estamos viendo un fuerte componente de hojas y ramas, paladas de tierra y puñados de escombros, hasta barro de zanjeo mezclado con bolsas domiciliarias, y eso neutraliza virtualmente la posibilidad de la recuperación diferenciada”.

Rosso subraya que “de todos modos estamos apenas en un 40 por ciento de rechazo, lo que en esta etapa es un coeficiente más que positivo”. Las 51 personas que trabajan en la planta, a las que el mes próximo se sumarán unas quince más -los aspirantes están en etapa de exámenes pre ocupacionales-, reciclan principalmente neumáticos, metales y orgánicos o “putrescibles”.

Los primeros, desde hace un mes, se separan y se mandan al complejo ambiental de CEAMSE en José León Suárez, donde existe un área específica para su reconversión, sea con destino de aditivos asfálticos o sustrato para canchas de césped sintético.

Los metales, por su parte, reingresan al circuito de la industria siderúrgica. Y los biodegradables, tras ser triturados, ingresan en un ciclo de “bioestabilización” que puede durar entre 17 y 21 días -un margen que tiene que ver con las condiciones de calor y humedad-; son dispuestos bajo enormes tinglados en pilas que se remueven y ventilan periódicamente, clasificadas según su día de ingreso, y se van evacuando cuando están listas, para su uso como cobertura de estratos intermedios en los rellenos sanitarios todavía en explotación.

Una porción significativa de los cartones y plásticos, por ahora, no llega a la planta TMB; va directamente, bolsas verdes mediante, a los galpones de varias cooperativas de “recuperadores urbanos”. Los residuos de esa clase que no son separados en origen por los platenses, como papeles y envoltorios de nylon, las cajas de pizza y empanadas, las maderas y los trapos y retazos de tela, “llegan mezclados en las bolsas negras, muy sucios, y no hay mercado para ellos por ahora”, explican en Ensenada: “un buen uso sería crear combustibles derivados de residuos para plantas cementeras, por ejemplo, pero todavía no se avanza en ese sentido”.

Todo lo que no entra en las categorías enumeradas con anterioridad pasa a integrar el “rechazo”. Ese material se compacta en bloques o “ladrillos” recubiertos de polietileno, de los que se confeccionan unos 180 por turno de trabajo; se estima que serán útiles para el relleno de cavas y canteras; de hecho, en principio se probará con las canteras que existen en el predio del relleno sanitario. “La remediación de canteras privadas es más compleja porque se haría tal como las celdas de los vertederos de CEAMSE, con un piso de polietileno, y tecnología de captación de gases” indica Rosso.

La “termo valorización”, básicamente quemar la basura no reciclable para generar electricidad, no está descartada como destino alternativo para estos fardos, y es vista con buenos ojos por las autoridades. “No hay ley que prohíba este uso en la Provincia, y en la capital acaban de derogarse los impedimentos” destaca Rosso: “los fardos de rechazo serían ideales para eso, sólo haría falta construir plantas de cierta envergadura para aprovecharlos”.

Del otro lado del arroyo El Gato, en el antiguo Complejo Ambiental Ensenada, más conocido como el “relleno sanitario” inaugurado en 1982, también hay novedades. En el transcurso de diciembre próximo cerrará sus portones en lo concerniente a la recepción de basura, pero el predio va a seguir funcionando con los trabajos de remediación y su monitoreo; además, se está terminando de montar la planta eléctrica de cinco megavatios que será alimentada con los gases de descomposición de la basura enterrada durante más de tres décadas, el “biogás”, que hoy se quema y ventea.

En enero o febrero, esos transformadores entrarán a aportar unos 5 megavatios al Sistema Interconectado Nacional, equivalentes al consumo de unos 40 mil habitantes

Se calcula que la planta de TMB, erigida y operada por la firma Arx Arcillex, debió estar en funcionando hace más de un año por orden judicial. Puede recuperar un sesenta por ciento de los desechos de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio.