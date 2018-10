Mirtha retó en vivo a Esmeralda Mitre: “Lo tuyo es indefendible”

La diva máxima de la tevé llevó a la mediática a su mesa para ponerla en su lugar: “Todo te cae mal, sos muy difícil”, le tiró

Esmeralda Mitre disfruta de los escándalos. Luego de pelearse con Laurita Fernández, Florencia Peña y Yanina Latorre, y a meses de haber dejado cuestionables dichos sobre el Holocausto, escándalo que terminó con la denuncia al entonces presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, por acoso, la blonda platinada eligió como enemiga a la diva máxima de la tevé. ¡Y de visitante! En pleno “La noche de Mirtha Legrand”, la mediática se cruzó con la conductora, que criticó su actitud y declaraciones en “Bailando 2018”, donde le dijo a Laurita que no podía juzgarla como actriz porque “gané premios en todos lados”. “Querés dar una sensación de superioridad y a la gente le cae mal”, disparó picante la diva, y Esmeralda no se achicó.

“Yo me he sentido muy mal, entonces me gustaría que vos, Mirtha, entiendas todo lo que yo he sufrido, los ataques del kirchnerismo… Y a veces uno se cansa de pecar de humilde y hay que decir las cosas como son. Tuve una persona que empezó a decir que mi padre era un dictador”, dijo Mitre.

Pero Mirtha estaba enojada: “Lo tuyo es indefendible. Hay cosas muy privadas que no se comentan en televisión”, la cruzó la diva. Minutos más tarde, la discusión escaló. “¡Ay, Esmeralda son todos reproches para todo el mundo! Basta querida, basta”, disparó Mirtha cuando Esmeralda le dijo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que con su ex marido, Darío Lopérfido, ex director del teatro Colón, se habían sentido “traicionados” por él.

“Disfrutá de la vida, te va bien, sos conocida ahora, algunos te quieren, otros te quieren menos… Cuando estás en televisión hay algunos que te adoran y otros que te detestan, eso es inevitable”, le dijo la Chiqui. “Vos conducís este programa y me podés callar, pero me callaste de una manera que me hizo sentir mal”, le recriminó Esmeralda, minutos más tarde. “Qué difícil es hablar con vos, todo te cae mal. Sos una persona muy difícil”, le contestó la conductora. “Nada me cae mal. Simplemente me defiendo de las cosas que no me gustan”, replicó la invitada.