La madre de Sheila pidió “justicia” y la tía fue trasladada a la cárcel de Melchor Romero

| Publicado en Edición Impresa

Los tíos de Sheila Ayala, Leonela Ayala (25), y la pareja de ésta, Fabián Ezequiel González Rojas (24), ambos detenidos por el homicidio de la nena de 10 años, fueron trasladados ayer por la tarde a la Alcaidía 3 de La Plata y a la de San Martín, respectivamente, detallaron voceros penitenciarios y policiales.

La causa está a cargo del fiscal Gustavo Carracedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Malvinas Argentinas, quien imputó a Leonela por “homicidio agravado por alevosía” y a González Rojas el mismo delito más el agravante de “femicidio”.

Un portavoz de la pesquisa reveló que la mujer estará en “el pabellón femenino de una cárcel común, en una celda sola y sin contacto con las demás reclusas”.

Además, indicó, “tendrá a disposición una médica y una psicóloga”.

Cabe recordar que Leonela fue madre hace cuatro días de un nene y que los Servicios Sociales le quitarán la tenencia de sus cuatro hijos.

Por otro lado, se esperaban conocer los resultados de decenas de estudios de ADN y de laboratorio que están en proceso para intentar probar si la víctima sufrió un ataque sexual, como cree el funcionario judicial. Pese a que la autopsia de Sheila no reveló un abuso, la hipótesis inicial de Carracedo es que el móvil del homicidio fue un ataque sexual no consumado del que la niña se defendió. En ese sentido, se aguarda la conclusión de los estudios histopatológicos, que se hacen sobre diversos tejidos y de manera microscópica. Esos datos podrían revelar en un futuro alguna lesión en la región paragenital que los médicos legistas no detectaron a simple vista.

“QUIERO JUSTICIA”

En tanto, Yanina Pereyra, madre de Sheila, pidió “justicia” por su hija y aseguró que los tíos “no tienen que estar libres”.

“Nunca sospeché de ellos. Siempre me daban pistas falsas. Yo siempre les dije a ustedes que Sheila no había salido del predio”, manifestó. Asimismo, dijo no tener dudas de que González Rojas fue el autor del crimen, al recordar que “tiene rasguñones” en los brazos, lo que indica que la pequeña “se quiso defender”.

“Andá a saber qué es lo que le hizo”, señaló Yanina, quien luego explicó que Sheila “iba siempre a la casa de la tía” porque allí jugaba “con la primita chiquita”. Sobre Leonela manifestó que “no se pudo desligar del crimen, ella también estuvo. Cuando estaba dando testimonio a la prensa, el marido estuvo en todo momento con ella cuando hablaba”.