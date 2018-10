"Lucila Frend no tenía el perfil de un homicida" dijo un juez que revisó el crimen de Solange

El 26 de febrero de 2013, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la absolución de Lucila Frend, quien fue juzgada en el 2011 por el crimen de su amiga Solange Grabenheimer, cometido en 2007 en la localidad bonaerense de Florida.

La decisión fue adoptada por la sala III del máximo tribunal, integrada en aquel entonces por Víctor Violini y Daniel Carral. El fallo rechazó el pedido que había presentado el fiscal general Carlos Altuve para que se la condenara a prisión perpetua o se anulara el debate que se realizó en 2011 en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro.

A más de un lustro de aquel fallo, el juez Víctor Violini se refirió a la causa y brindó detalles de los puntos que lo llevaron a inclinarse por apoyar la decisión adoptada en los tribunales de San Isidro.

En este marco, precisó que "se presentaron distintos posibles horarios de muerte por lo que no se pudo corroborar el momento exacto. Lo que sí tenemos como certero es que Lucila se retiró del domicilio a las 7.30 de la mañana porque pasadas las 8.00 entraba a su trabajo".

Sostuvo además que "hubo serios inconvenientes en la investigación y aparte hubo hipótesis que valoró el fiscal que eran contradictorias, que no coincidían con lo que teníamos dentro de la investigación que el propio fiscal había hecho. Nosotros entendimos que lo que había hecho el fiscal, que creo yo que estaba convencido que Lucila Frend era la homicida, no lo pudo demostrar por que no tenía elementos de prueba".

"Muy, muy mala investigación" en esos términos se refirió el dr. Violini al proceso que encaró el fiscal Alejandro Guevara.

En otro tramo de la entrevista que brindó a JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA, Violini recordó una investigación presentada por una psicóloga que calificó de "alarmante" por el contenido que se ofreció. Según indicó el magistrado, la especialista trajo a colación un caso de EE.UU., en el que una mujer que era zurda había provocado la muerte con cortes similares a los que se había producido en el asesinato de Solange.

Sobre la versión que circuló en un momento de que Lucila Frend pudo haber asesinado a Grabenheimer por un rechazo a una propuesta de relación amorosa que le habría ofrecido la imputada, Violini indicó que las pericias psicológicas oficiales arrojaron que "la joven no era homosexual, como en algún momento se dijo, que no era psicótica y que no tenía el perfil de un homicida".

El hecho ocurrió el 10 de enero de 2007, cuando Grabenheimer (21) fue hallada asesinada de cuatro puntazos en el cuello en su cama del PH de Güemes 2280 de la mencionada localidad del partido de Vicente López, donde convivía con su amiga "Luli".

Durante el juicio oral que terminó el 12 de julio de 2011, Frend fue absuelta en un fallo unánime de los jueces Luis Zapata (fallecido tras el juicio), Lino Mirabelli y Hernán San Martín, quienes consideraron que no había pruebas para una condena.

Los jueces criticaron la investigación del fiscal Guevara al sostener que la acusación se basaba en meras "percepciones, conjeturas y especulaciones", que no investigó otras hipótesis y que ni siquiera había certeza de que el crimen se cometió entre la 1 y las 7 de la mañana, cuando la imputada estaba en la casa.