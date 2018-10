CRISFA pudo con Tolosano y es ahora uno de los punteros

Con un doblete de Carlos Sánchez, el equipo “Verdolaga” se subió a la punta del torneo que comparte con CRIBA

| Publicado en Edición Impresa

Se completó ayer la novena fecha del Clausura (que arrancó el sábado con los triunfos de Estrella y Porteño) dónde CRISFA ganó y aprovechó el empate de CRIBA ante Everton para quedar como puntero junto al conjunto azulado. También hubo una buena victoria de ADIP que se prendió en la cima.

En 14 y 72, los de Cianflone se hicieron fuertes y sacaron adelante un partido complejo ante CC Tolosano., con goles de Sánchez en dos ocasiones. CRIBA y Everton no se sacaron ventajas en el duelo de la fecha y quedaron empatados sin tantos.

Además, ADIP se impuso en Villa Castells frente a Nueva Alianza. Tantos de Molinari en contra y Catalano que culminó una buena jugada para el marcador final de 2-0.

En tanto que por la zona baja de la tabla, Comunidad Rural sigue consolidando su permanencia en Primera: venció 2 a 0 a Peñarol con goles de Florenciani con un gran remate y Carrera de penal.

Unidos de Olmos se lo ganaba a San Lorenzo con doblete de Icardi, pero lo empató Cáceres sobre el final. Para el Cuervo también convirtió Serino. En tanto que en 21 y 78, Villa Lenci lo tenía ante Villa Montoro con anotaciones de Pastor y Luciano Diaz pero Lazarte se encargó de poner ambos tantos para el 2-2 final.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA A

Los resultados generales de la fecha 9 fueron los siguientes: Comunidad Rural 2, Peñarol Infantil 0; CRIBA 0, Everton 0; CRISFA 2, Círculo Cultural Tolosano 0; Villa Lenci 2, Villa Montoro 2; Unidos de Olmos 2, San Lorenzo (Villa Castells) 2; ADIP 2, Nueva Alianza 0; Estrella (Berisso) 2, Asoc. C. Brandsen 1; Porteño 1, Curuzu Cuatiá 0.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA B

En tanto en la B liguista, se jugó la fecha 9 con una excepción: hubo un encuentro que fue suspendido, por una supuesta agresión de integrantes de Las Malvinas a una persona de Talleres luego del Senior, la “T” no se presentó por razones de seguridad y ahora, definirá el Tribunal; estos fueron los resultados: San Martín 1, Alumni 3; Gonnet 0, Argentino Juvenil 0; For Ever 0, Romerense 4; Centro Fomento Ringuelet 1, Tricolores 2; Independiente 3, La Plata FC 6; Iris 0, Centro Fomento y Talleres-Las Malvinas (suspendido).