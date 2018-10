Sol Pérez explotó: "Siento que tengo que ser todo el tiempo la bomba sexy"

La ex chica del clima se quejó en el Bailando de las exigencias que recibe de parte del jurado



Sol Pérez enfureció en la última gala del Bailando cuando el jurado le exigió, tras ver su performance de "salsa de a tres" junto a Rocío Guirao Diaz, ser más "sexy" al bailar. La puntuación que recibió no fue buena, incluso el "BAR" le puso un menos uno.

Ante esta situación, la ex chica del clima explotó y dijo: "Me exigen un montón y me cuesta esto de 'sos una bomba y no lo podes sacar'. Bueno loco, es lo que hay. Si no lo puedo sacar es porque no hay mas que esto. Es presión, presión, presión".

Y explicó, respecto a la imagen que tal vez pueda dar por sus fotos en Instagram: "Me saco muchas fotos y soy re vergonzosa, me cuesta, no voy a seducir a ningún lado. Juego con mi cuerpo, tengo libertad de sacarme las fotos que quiero porque me gusta mostrarme, no siento que una foto me cosifica o determina como mujer".

La rubia alegó con ironía, "como mis fotos me determinan como una bomba sexual, tengo que venir acá a gatear y chupar el piso. ¡No! Soy vergonzosa y me cuesta un montón. Vengo y siento que tengo que ser todo el tiempo la bomba sexy y sexual".