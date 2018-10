Turf en La Plata: “Siempre sonamos en la radio, hasta cuando estuvimos separados”

La banda, que se reunió en 2015 y lanzó un nuevo disco tras nueve años, vuelve a la Ciudad para proponer fiesta y diversión contra todos los males. “Es algo muy profundo, no somos un grupo banal”, lanza Levinton

Hace tres años, Turf decidió volver con la misma lógica con la que se habían separado.

“De la manera que nos juntamos, también nos separamos, y de la misma manera nos volvimos a juntar: sin una verdadera lógica. Imaginate, si no hay lógica en tocar esta música tan desopilante”, admite Levinton sobre aquella, y esta, decisión, la de separarse y la de reunirse nuevamente, una reunión que escapó al mero ataque de nostalgia (o al intento de juntar unos pesos jugando con la nostalgia ajena): Turf tiene una segunda vida, plasmada en su primer disco en nueve años, “Odisea”, lanzado en 2017 y que la banda presentará, este viernes, en nuestra ciudad.

“Turf es la banda de toda nuestra vida, y este nuevo disco no significa solo el reencuentro musical después de muchos años, sino también el reencuentro de la amistad”, afirma en diálogo con EL DIA quien en “Odisea” canta que “ya no me quedan muchos más amigos porque es difícil de lidiar conmigo”. Los que quedaron, lanza en un momento de la charla el frontman de la máquina de crear éxitos desfachatados y con cero pretensión, son “los amigos que te quieren de verdad”.

“Es un reencuentro que había quedado pendiente. Tomamos distintos caminos, que fueron necesarios, pero las amistades antiguas muchas veces se vuelven a encontrar, y es muy lindo ese encuentro”, cuenta Joaquín.

Ya en sus primeros vivos la banda mostró que esa energía vital del combo formado en 1995 como un grupo de covers de Charly García estaba intacta. Y el disco nuevo ratificó que el estilo no se toca: “No somos un grupo pop, o rock: nosotros somos un grupo onda Turf. Es como si fuese una película de Mel Brooks. Tenemos canciones que tienen un lindo mensaje, que pueden hacerte bailar, o dejarte tranquilo sin joderte. Es una música muy colorida, alegre, saludable”, define a Turf Levinton. El tiempo ha pasado, pero la esencia permanece. Como Turf, que, dice el cantante y guitarrista, “sonamos siempre en la radio, nunca pasamos de moda, nunca paró de sonar Turf, incluso cuando estuvimos separados”.

La palabra “saludable” queda pendiendo en el aire, como si entrara en tensión con Turf, con la desfachatez de Levinton, con los excesos de la escena de la que fue parte. “Generalmente las estrellas de pop terminan teniendo momentos de excesos: vinculado a la noche, estás lidiando permanentemente con la posibilidad de la tentación. El tema es ver como salir ileso: también está el cliché del boludo que está hecho mierda, o peor, el boludo que se muere. Hay que saber manejarse. Y tampoco hacer apología, interpretar que es algo para recomendar: cada uno sabe manejar su vida y hará lo que quiera con ella”, reflexiona Levinton.

¿Es un signo de madurez? ¿Levinton se está “cuidando toda la semana, para tratar de no hacer más cagadas” y ser “un poco más prolijo y hacer lo que siempre mi viejo dijo”, como canta en “Desconocidos”, la apertura de “Odisea”? No: lo saludable de Turf pasa por otro lado. Pasa por ese espíritu indomable, por esa necesidad de jugar siempre. Por proponer siempre la diversión, el humor, el baile, contra todo y ante todo. La felicidad como herramienta para emanciparse.

“Dicen que hay que encontrarse a uno mismo: algunos lo llaman equilibrio, como si nunca hubieses estado feliz, y todo desordenado”, canta al respecto en “Desordenado”, parte de un disco donde la banda vuelve a “tratar de faltarle el respeto a los géneros. Nos divierte el factor sorpresa que genera la música: y en ese sentido, el grupo vuelve a jugar con lo que se puede divertir uno. Interpretamos la música como un juego”.

“Nosotros no queremos caerle mal a nadie”, dice sobre estos desafíos musicales Levinton. “Al contrario, somos un grupo desopilante, con humor”, agrega quien explica que tampoco quieren meterse en debates políticos. “Nunca nos metimos en política, pasaron muchos gobiernos, mucho robo, y nosotros siempre permanecimos, viviendo las cosas que van pasando a la par, y siempre con la intención de levantar el ánimo, de hacer bailar. Que es algo muy profundo también: nosotros no somos un grupo superficial, banal”.

Por eso, “queremos siempre que la gente que va al show se vaya contenta, y que haya cambiado el estado de cuando entró: imaginate si como están las cosas...”, tira Levinton, sin terminar la idea y comenzando otra: “Esa siempre fue nuestra extraña misión: en este país siempre estuvo todo mal, no recuerdo ningún momento en que nos haya ido a todos re bien, siempre hubo que superar crisis. Y en ese sentido, nosotros estuvimos ahí al lado, siempre firmes junto al pueblo, tratando de levantar los ánimos y brindar una alegría que permanezca hasta el día de hoy. Estoy seguro que Turf a todo el mundo le ha sacado una sonrisa”.

“Si querés tener una vida genial tenés que sonreír aunque te vaya mal. Es tan simple, es tan simple”, lanza en el mismo sentido con su megáfono musical Levinton en “Los colores”. ¿Ese es el mensaje de Turf? Levinton no quiere ponerse solemne; de hecho, “creo que es la primera vez que escucho la palabra solemne”, tira. Parece incluso que cualquier noción de seriedad lo espanta. Siempre dijo que comenzó a ser músico para dejar de trabajar, y lo ratifica: “Cuando la música se convierte en un trabajo, pierde mucha pasión. Por eso el fuerte de Turf es el vivo: nosotros somos fanáticos de los recreos. Ensayar es la parte más trabajosa, ensayamos para dar un buen espectáculo, pero siempre estamos esperando que termine el ensayo para llegar al show”.

Turf se presenta en La Plata el viernes, junto a la rapera Dakillah, una de las jóvenes exponentes del trap, y Braver, para musicalizar la previa, en 55 entre 10 y 11 en el marco del festival Fango, un “festival de experiencias” que busca juntar shows en vivo con artes visuales. Para la velada, Levinton promete “una recorrida por los clásicos de Turf”, y, fiel al ADN de la banda, “algunas sorpresas”.

