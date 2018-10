Gustavo Del Favero, el profe platense al que Maradona emocionó con su gesto

Sin aún poder salir del asombro, el preparador físico oriundo de la Ciudad compartió lo que fue un cruce inolvidable con el “10”

Por FERNANDO ALEGRE

falegre@eldia.com

“El clima y la energía ya eran diferentes. Nuestros jugadores estaban haciendo la entrada en calor y salió Diego a la cancha junto con Luis Islas. Vinieron caminando hacia donde estábamos y fue imposible evitar que los jugadores se distrajeran con su presencia, que estaba a metros”, comenzó explicando Gustavo Del Favero, de 55 años, desde México.

“Aquí se hace una ceremonia de entrega del balón al árbitro y en ese momento, Diego se acercó al banco nuestro, apoyado en el bastón, y nos saludó a todo el cuerpo técnico. Yo le digo que soy argentino y le agradezco por todo lo que nos dio, y después va y le da la mano a cada uno de los suplentes. Al médico, al kinesiólogo, al utilero y al masajista”, agregó sin poder salir de sus asombro, cuatro días después.

“Se generó un clima hermoso. Y cuando terminó de saludar a los jugadores, se acercó de nuevo, me abrazó, y cuando me abrazó, lo abracé, lo toqué, le palmeé la espalda y me dijo: “¿Hace cuánto que estás acá? Bueno, lo mejor para vos”. La verdad se me cayó el mundo. Una alegría que no me entraba en el cuerpo, más allá de haber perdido 2 a 1”, explicó y agregó: “Al lado mío, en el banco, había un brasileño. Y cuando Diego lo saluda, me dice: “Profe me dio la Maradona, me dio la mano Maradona!!!”. El cuerpo técnico no lo podía creer. Me decían: “Es un genio este tipo. Es un genio”, amplió el platense que desde hace dos meses es el preparador físico de Tampico Madero, equipo filial de Santos Laguna.

Luego de una breve pausa, quien tuvo un paso por Tristán Suárez en la B Metropolitana, se refirió a las horas posteriores al partido. “Llegué al hotel y el vuelo nuestro salía a las 5 de la mañana y había que levantarse a las 3:45; y yo no dormí esa noche. Porque te pasa tu vida por la cabeza a partir del fenómeno Maradona. Las cosas que viviste de adolescente a partir de Maradona, lo que viviste de más grande, lo que significó el gol a los ingleses. Me pasaba mi vida en paralelo con Maradona. Y conocerlo, y que el tipo tenga esos gestos, es lo raro. Porque él te puede saludar, pero que venga y que te pregunte cómo estás y hace cuánto, es lo llamativo”, manifestó.

Del Favero también se refirió a las repercusiones del encuentro. “Me llamaron de Colombia, de Ecuador, de todos lados. Y me decía un jugador de Ecuador que le pasó lo mismo, que cuando le dijo que era argentino y se puso a llorar, se acercó a charlar con él. Entonces es un gesto habitual que tiene. Te irradia una energía y un optimismo que es difícil de explicar”, comentó.

En apenas dos meses, el experimentado preparador físico se encontró con una posibilidad y un entorno completamente diferente al de nuestro país: “Esto es una filial de Santos Laguna. Yo vengo por recomendación de Luis Canay, otro profe de La Plata. Vengo a Tampico que es una filial de un proyecto del grupo Orlegi. Y, si bien estamos en la liga de ascenso, tenemos toda la estructura de Primera División. Se cobra al día y se cobra bien, a diferencia de lo que pasaba, al menos en la “B” Metropolitana. Yo digo que volví al fútbol grande”, sentenció quien no podrá olvidarse nunca más del pasado sábado 27 de octubre, día en que conoció a Diego Maradona.