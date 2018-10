Junto a los suyos y con saludos desde todas partes del mundo, Diego celebró sus 58 años

| Publicado en Edición Impresa

Desde 1960, cada 30 de octubre tiene un sabor especial. Y todo eso se debe a una sola razón: el natalicio de Diego Armando Maradona.

Justamente en la jornada de ayer, el “10” celebró sus 58 años, pero de una manera bastante especial.

Instalado en México desde hace varios meses, Maradona festejó sus 58 primaveras con el saludo de su entorno más cercano. Tal como se ve, Rocío Oliva, Luis Islas, Matías Morla, sus hermanos Hugo y Mari, fueron de los primeros en saludar al astro argentino y llenarlo de regalos tales como ropa exclusiva de Versace, la favorita de Diego, una pelota de fútbol hecha con bombones y otras excentricidades, características de su mundo.

Rodeado de un entorno mayoritariamente íntimo, el capitán de la Selección Argentina campeona de 1986, recibió su día envuelto en el cariño que supo cosechar tanto adentro como afuera de la cancha, siempre con un carisma especial y tan propio de él.

EL DESEO DE DIEGO

“El mejor regalo sería ver a mi nieto. No me interesa la fiesta ni cuántos años cumplo. Ayer parecía que tenía 20 y voy por los 58”, había manifestado Maradona en la previa a su fecha. “Los he vivido muchas veces bien y otras mal, pero puedo salir a la calle con la frente bien alta porque no le hice mal a nadie”, reconoció.

Lo cierto es que luego de la celebración íntima, todo el entorno del “10” se encontraba camino a Sinaloa para la gran fiesta que tuvo lugar ayer por la noche.

SALUDOS DESDE TODAS PARTES DEL MUNDO

Lo hecho por Maradona en el verde césped es reconocido y valorado por todo el ambiente del fútbol. Es por eso que en su cumpleaños, todos los clubes en los que desplegó su magia decidieron saludarlo a través de las redes sociales.

De esta manera, el Nápoli italiano, el Barcelona español y el Dinamo Brest, de quien es Presidente Honorario, resultaron sólo algunas de las instituciones que recordaron al ex técnico de la Selección en su aniversario. Incluso, desde el twitter oficial del combinado albiceleste también felicitaron al eximio ex jugador.

También se sumaron a los saludos Evo Morales, Nicolás Maduro y ex jugadores como Juan Pablo Sorín y el fenómeno Ronaldo.

EL MENSAJE DE PEDRO

Otro de los que felicitó a Maradona fue su ex compañero en el Mundial de Italia ´90, Pedro Troglio. El DT de Gimnasia escribió en su twitter personal: “Feliz de haberte conocido. Feliz de compartir una cancha con vos. Feliz cumple Diego querido, Genio de los Genios”; y acompañó el mensaje con dos fotografías: una de ellas en la previa de un partido de la Selección y otra en el recordado reclamo al árbitro Codesal, en la final ante Alemania.