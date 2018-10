Sin figuras en un equipo que no jugó a nada

La actuación del Pincha en Mendoza fue para olvidar. Los pibes, los menos responsables de este momento de dudas

Mendoza

Enviados Especiales

Un desempeño para olvidar rápidamente tuvo Estudiantes anoche en el estadio Malvinas Argentinas.

Porque jugó muy por debajo de lo que puede ofrecer futbolísticamente, y porque en el plano individual, no hubo ni un futbolista que pudo destacarse a lo largo de los noventa minutos, salvo algunas cosas de Iván Noguera, y nada más. Rodrigo Braña no se asemejó en nada con aquel volante de entrega y sacrificio que lo caracteriza; Gastón Campi ofreció todo tipo de ventajas; Fernando Zuqui no aportó ninguna solución en el medio, al igual que Pablo Lugüercio. Tití Rodríguez con altibajos y los dos juveniles del ataque sumergidos en la intrascendencia del equipo. La decepcionante actuación del equipo que conduce técnicamente el Chino Benítez lo dejó con las manos vacías. Sin chances de seguir peleando en la Copa Argentina y con varios interrogantes por delante.