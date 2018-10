La relatora de Casación acusada de falso testimonio declaró tres horas

Ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, María Constanza Fonrouge ratificó lo que declaró en el sumario, que contradice a varios testigos

| Publicado en Edición Impresa

María Constanza Fonrouge, la relatora de Casación bonaerense acusada de “falso testimonio agravado”, quedó formalmente procesada ayer al ser indagada por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, en una de las causas que se desprendieron de la que investiga a la megabanda presuntamente integrada por funcionarios judiciales, policías, barras y ladrones.

Fonrouge es relatora en la Sala V de Casación, cuyo titular, Martín Ordoqui, está acusado de “tráfico de influencias”, fue suspendido por 90 días y próximamente será sometido a un jury.

Con la sospecha de que el camarista cobraba fuertes sumas para dictar resoluciones a medida, la justicia allanó su despacho de Casación, secuestrando una causa en la que había otorgado una excarcelación, “aparentemente a instancias de una abogada que concurría con asiduidad a esas oficinas”, dijo una alta fuente con acceso al expediente.

Se le tomó declaración a varios empleados de Casación que coincidieron “en decir que la mujer iba siempre y solía esperar al camarista”, excepto Fonrouge, quien aseguró “desconocerla, pese a que el resto de los testigos mencionaron que hablaba con ella”, agregó la misma fuente.

La profesional, que tiene un pliego aprobado por el Senado bonaerense para integrar un Tribunal Criminal de Quilmes, accedió a declarar ayer en la indagatoria ante Di Lorenzo.

Según fuentes judiciales, la exposición se extendió durante tres horas, aproximadamente, tiempo que la relatora usó para sostener su inocencia. Básicamente insistió en que, al menos en su horario de trabajo, “no había visto a la abogada en cuestión en la sala de Ordoqui”.

JURY

El 25 de septiembre pasado, fuerzas de seguridad federales allanaron siete domicilios particulares y boliches en la causa por la que se encuentran detenidos el ex juez de Garantías César Melazo, Enrique Petrullo, señalado como operador de la Justicia, y ex barrabravas de Gimnasia y Estudiantes, además de un ex comisario de la Policía bonaerense, entre otros.

Uno de esos registros se hizo en la oficina de la Sala V de Casación Penal, concretamente en el despacho de la secretaria de Ordoqui, Marcela Mercado, cuyo domicilio, en pleno centro de La Plata, también fue allanado.

Mientras tanto esta semana se completó el tribunal que hará el jury al juez Ordoqui.

El martes sortearon a los conjueces del Legislativo -los titulares son el senador Sergio Berni (Unidad Ciudadana); el diputado Mariano Pinedo (Unidad Ciudadana); el diputado Guillermo Ricardo Castello (Cambiemos); la diputada Sandra Silvina París (Cambiemos) y el senador Julio Marcelo Dileo (Cambiemos) - y el miércoles la Suprema Corte sorteó a los abogados.

Son Juan Emilio Spinelli (de Necochea); Alicia Cristina Racig; Aníbal Juan Mathis; Fulvio German Santarelli y Ricardo Arturo Fabris, estos cuatro últimos de San Isidro, informaron fuentes oficiales a este diario.