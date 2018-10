Garavano se mostró dispuesto a dialogar con la diputada Carrió

| Publicado en Edición Impresa

El ministro de Justicia, Germán Garavano, insistió en aclarar ayer que sus dichos respecto de que no era bueno detener a ex presidentes fueron “en términos de la imagen de un país”, se mostró dispuesto a dialogar con Elisa Carrió y celebró los avances en las causas de corrupción.

“Me sorprendió la reacción (de Carrió) porque es algo que hace dos años lo venía diciendo públicamente y nunca se había suscitado ninguna reacción”, dijo en Radio Mitre.

Afirmó que está dispuesto a hablar con Carrió “cuando sea el momento o cuando ella lo considere oportuno”.

Contó también que en el encuentro que tuvo con el presidente Mauricio Macri, ayer, le puso a disposición su renuncia, pero que el primer mandatario “sonrió y rápidamente me lo rechazó y me mandó a la conferencia diciéndome ‘salí, te van a preguntar sobre estas cosas, pero salí a contar todo lo que hemos hecho en la Justicia para llegar a la situación que estamos hoy y que es mucho mejor e impensada que hace tres años atrás´”.

“Eso es lo que fue siempre la vieja justicia, donde los procesos eternizaban”. aseguró. Y agregó: “Este gobierno logró, y creo que Lilita (Carrió) fue parte, nosotros también, el Presidente, que eso no pase más y que se valore el juicio oral, donde hoy tenemos al ex vicepresidente (Amado) Boudou que está condenado y cumpliendo la condena, que no está firme, pero que ya fue sentenciado y detenido”.