Objetivo Copa Argentina: el Lobo cambió el foco y piensa en Central Córdoba

Después del buen triunfo del sábado en el Bosque contra Godoy Cruz, el Lobo retomó los entrenamientos en Abasto y ya puso la mira en el juego a todo o nada contra Central Córdoba de Santiago del Estero por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En este sentido, el grupo principal realizó tareas físicas con pasadas en el predio de Abasto. Por su parte, el defensor Facundo Oreja, quien arrastra una dolencia en el tendón de Aquiles, pudo volver a trotar.

Se verá entonces si el marplatense llega en condiciones al juego que se disputará en Rafaela el próximo sábado a las 20 horas. En caso de no llegar, el once podría ser el mismo que viene de imponerse ante el Tomba con gol de Santiago Silva aunque no habría que descartar el regreso de Mauro Guevgeozián por Jan Hurtado.

Respecto a los suplentes, hicieron un ensayo futbolístico en el que se enfrentaron 11 contra 11. Estos elencos alistaron a Insfrán, Durante, Correa, Elizalde, Licht; Melo, Perdomo, Ayala, Cataldi; Calderón y Zagert, por un lado y Moyano; Barros Schelotto, Guanini, Parini, Gallo; Tifner, Gutiérrez, Bolívar, Rosales; Comba, y Caraballo, por el otro.