Preparen, apunten, fuego: todos contra el árbitro

El partido en Avellaneda terminó en llamas, con acusaciones enfocadas en la misma dirección: el juez Darío Herrera

Racing-Boca fue un partido caliente de entrada, pero la temperatura fue en aumento a medida que pasaron los minutos. Hubo reclamos por off side en el 1-0 de Lisandro López, después una amenaza de Germán Delfino, el cuarto árbitro, de expulsar a Cristian Pavón al término del primer tiempo, lo cual quedó en la nada, y ya en el segundo tiempo, con Ricardo Centurión en la cancha, el clima se volvió a alterar, y tras la remontada final, con empate incluido de Boca, la cancha se transformó en un caos, donde todos le apuntaron al árbitro Darío Herrera, empezando por los entrenadores Eduardo Coudet y Guillermo Barros Schelotto.

Coudet estuvo al borde de un ataque de nervios tras la expulsión de Matías Zaracho y el empate de Sebastián Villa, pero terminó de explotar en un córner que podía significarle el triunfo a Boca... En esas circunstancias Chacho ingresó a la cancha y el árbitro lo expulsó, luego de lo cual le dijo de todo a Darío Herrera, empezando por un “lo tuyo es vergonzoso”, dirigiéndose obviamente al juez central.

Minutos después, en conferencia de prensa, el entrenador de la Academia se mostró más calmo, bajó los decibeles y al margen del análisis del juego, que entendió, debió ganar Racing, manifestó que “tendré que mejorar, porque a veces me enojo” y fue más contundente al indicar que “con algunos equipos me pasan cosas raras”.

En el caso de Guillermo Barros Schelotto, estuvo picante de entrada, protestando por lo que entendió fue un penal a Cristian Pavón, que el árbitro dejó pasar, y ni bien finalizó el partido, acusó al árbitro porque a su juicio “los dos goles fueron en off side”.

“Penal, penal... Lo agarra, lo agarra, ladrón, la c...”, se vio decir al Mellizo a través de la televisión, por donde también se observó también como reclamó otros fallos. El empate logrado no alcanzó para calmar al director técnico de Boca, quien ni bien se dio por finalizado el encuentro, entró al terreno de juego, caminó en dirección a Herrera, a esta altura de la noche acompañado por sus colaboradores, y le hizo un largo repaso de las equivocaciones que a su juicio cometió.

“Los dos goles fueron en off side. Cinco veces se lo dije, y no me responde nada. Es difícil. Nos hacen penales y no los cobran. Jugamos con Independiente y no nos cobran, contra River tampoco, acá dos goles en off side. Así no se puede”, resumió.