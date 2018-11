Berlocq y Argüello protagonizaron un escándalo que casi termina a las piñas

El tenista cordobés lo invitó a pelear al jugador de Chascomús, que se impuso en tres sets y pasó a semifinales del torneo

Carlos Berlocq y Lucas Argüello se cruzaron feo en el challenger que se disputa en la ciudad de Montevideo. El campeón de la Copa Davis con la Argentina en 2016 eliminó a su compatriota, por 6-3, 3-6 y 7-5, en los cuartos de final del torneo y cuando terminó el partido se dijeron de todo y estuvieron a punto de terminar a las piñas.

El tenista de Córdoba, indignado por un comentario del de Chascomús, no quiso darle la mano al vencedor y encaró directo al juez de silla una vez finalizado el encuentro. “Tenés 35 años, no madurás más. No madurás más, chabón”, le tiró el 239 del mundo a su rival tras el saludo con el árbitro. Charly le respondió: “Tenés la adrenalina alta, te hice un comentario”.

La réplica de Argüello no se hizo esperar y mientras el ampire intentaba frenarlo le espetó: “¿Te la aguantas? Vení afuera, a ver si te la aguantás. Te espero afuera, a ver si sos tan gallito. Sos un c...”.

Entre soberbio y sobrador, el actual 127 del ranking mundial agregó: “Te tengo miedo. Nunca me peleé en mi vida, me vas a matar”. Un escándalo que protagonizaron dos argentinos.