El ex jugador de Universitario se sumó a Los Pumas en París y expresó sus sentimientos tras estar más de tres años afuera

| Publicado en Edición Impresa

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

Después de lo que fue esa fatídica suspensión de nueve semanas en pleno Mundial de Inglaterra tras el debut ante los All Blacks en Wembley, el nacido en 25 de Mayo (pero que fue adoptado por nuestra ciudad y el rugby del club Universitario) volvió a sentir en carne propia, lo que es ser parte de Los Pumas. Justamente ayer, en el día de su cumpleaños número 31, Mariano Galarza se sumó a los entrenamientos que la selección argentina de rugby está llevando a cabo en París (en reemplazo del lesionado Marcos Kremer), de cara a lo que será el segundo partido de la gira, precisamente enfrentando a Francia, este sábado en la ciudad de Lille.

Galarza habló con este diario y relató las experiencias que está viviendo en el país galo luego de su paso por el rugby inglés y de lo que significa esta nueva chance con la camiseta de Los Pumas: “Siempre entrené pensando en volver a ponerme la camiseta de la Selección; sabía que si estaba bien en mi club, la oportunidad estaría y por suerte se dio”. A lo que agregó: “Mejorando continuamente, esforzándome al máximo y siendo muy constante, espero estar a la altura del desafío y tener la mejor de las vueltas con Los Pumas”.

La nueva vida francesa trajo a los Galarza a la ciudad de Bordeaux, un pedacito del País Vasco, la tierra de sus antepasados: “Estuvimos este último tiempo, con la mudanza y acomodándonos al lugar después de vivir tanto tiempo en Inglaterra; vivir ahora en el país vasco nos ha mostrado cosas muy lindas; estamos con mi señora y mi hija muy contentos con todo esto que nos está pasando. Realmente no esperábamos este cambio”.

La vida inglesa dejó mella en el crédito de las Panteras Negras de Gonnet en Los Pumas: “En Inglaterra (Worcester y Gloucester) dejé muchas cosas lindas, es que estuvimos cinco años viviendo ahí; pero la experiencia de vivir en otra cultura como lo es la francesa, no me dejó muchas dudas en mudarnos de país. No me queda mucho de carrera, así que hasta en Gloucester mismo, me animaron a que venga a Francia y no desaproveche la oportunidad. Obviamente hemos dejado atrás un lugar muy querido, pero la idea de estar en Francia fue seductora y acá estamos”.

“En lo que respecta al juego, mi actualidad en Bordeaux vino de la mano de ser pedido por un cuerpo técnico inglés encabezado por Rory Teague, que me trajo con la idea de armar un poco el line en un equipo muy joven. El rugby francés por ahí no es tan analítico como el inglés, así que estoy en medio de todo eso también muy entusiasmado”. A lo que añadió: “Ya jugué varios partidos acá y la expectativa es muy buena. Es de verdad muy alentador que me hayan tenido en cuenta y sé que si hago las cosas bien acá siempre estaré disponible para lo que me necesiten en el seleccionado”, finalizó el ex jugador de Universitario.

