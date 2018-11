Maradona le volvió a pegar duro a Codesal: “Es un ladrón y por su culpa lloré mucho”

El juez, que fue el encargado de dirigir la final del Mundial de Italia 1990 y le otorgó un penal dudoso a Alemania, está muy delicado de salud

| Publicado en Edición Impresa

Diego Armando Maradona respira por estos días y desde hace varios meses los aires mexicanos. Una tierra que lo vio campeón del mundo en 1986, que lo tiene en la actualidad como técnico de Dorados de Sinaloa, al que condujo hacia la liguilla en el ascenso en busca de llegar a la Liga MX. Y un territorio, también, del uruguayo -nacionalizado azteca-, Edgardo Codesal.

El ex árbitro es una figura recordada en la vida del astro argentino, ya que en la definición del Mundial de Italia 1990 cobró un controversial penal en favor de Alemania, cuando le quedaban sólo seis minutos al partido y que le dio la Copa a los alemanes al imponerse 1-0 sobre el equipo dirigido técnicamente por Carlos y capitaneado por un Maradona frustrado y que, incluso, se llevó la amarilla del juez principal tras la eufórica protesta por la sanción.

En la entrevista que le realizó el diario Marca, el “10” fue consultado por Codesal y el ex jugador no dudó en disparar. “Mejor no acordarse. Un ladrón”, manifestó.

Asimismo, se le comentó a Diego que el ex árbitro se encuentra pasando por un delicado momento de salud y no tuvo piedad: “No me importa, no me importa”. ¿Cómo prosiguió? “Lloré mucho por culpa de Codesal. Ojo, tampoco me río de la mala salud de nadie. A nadie le gusta estar enfermo. Pero... si le tocó, por algo fue”, señaló.

El actual entrenador de Dorados de Sinaloa durante la entrevista al periódico deportivo español se encasilló en dentro del “estilo menottista”, en referencia a César Luis Menotti, pero sin desmerecer lo aprendido con Carlos Salvador Bilardo (”de él aprendí menos”, señaló) a lo que agregó que se encuentra atravesando un momento de su felicidad por el presente del club mexicano.

“Solo recuerdo tanta felicidad entrenando al equipo de donde eran mis padres (Deportivo Mandiyú de Corrientes). Ese fue un gran sentimiento porque ambos estaban vivos entonces”, recordó Diego.

El equipo de Culiacán recibirá hoy a las 23:50 (hora de nuestro país) a su par de Mineros de Zacatecas por el partido de ida ida de los cuartos de final de la liguilla por el ascenso a la primera división de México. Cabe señalar que dicho encuentro se podrá ver por la señal de cable de ESPN 2.

Dorados, que terminó en la séptima posición en la temporada regular, enfrentará al equipo dirigido por el santafesino Andrés Carevic (ex Boca), que finalizó segundo. La revancha se jugará el sábado en Zacatecas.

Desde que Maradona se hizo cargo de Dorados, el equipo de Sinaloa ganó 6 partidos, empató uno y perdió el restante.