Un perro lazarillo para Brenda, una campaña que busca movilizar a la Ciudad

“Yo ayudé a Brenda” es la iniciativa impulsada por el club de Leones La Plata Sur para conseguir los fondos necesarios. Una camada de canes ya está siendo entrenada para ella

| Publicado en Edición Impresa

Brenda es no vidente de nacimiento, vive en Gonnet y tiene 23 años. Trabaja realizando asistencia telefónica en la Delegación Gonnet de la Municipalidad y estudia para ejercer como maestra para discapacidad visual, aunque tiene además el proyecto de estudiar abogacía. Siempre se movilizó acompañada y, desde el año pasado, se largó sola con la ayuda de un bastón. Va a la facultad en micro, o a su trabajo, y usa un GPS. Sin embargo, dice que siempre debe andar a la defensiva. Y que un guía, un perro lazarillo, le daría la libertad y la seguridad que hoy no tiene.

Para eso inició los trámites para evaluar la factibilidad técnica de incorporar un perro ante la única escuela de perros guía existente en el país, creada por el Club de Leones de Quilmes Oeste. Pero desarrollar un perro de estas características adaptable para Brenda tiene un alto costo: 12.000 dólares. Frente a esto, el Club de Leones La Plata Sur, junto a todos los clubes de Leones de la región, tomó la iniciativa de ayudar a Brenda a juntar los fondos, que escapan a sus posibilidades. Y para lograrlo, lleva adelante varias acciones de recaudación. Por ejemplo, lanzaron a la venta stickers adhesivos solidarios con la leyenda “Yo ayudé a Brenda”, cuyo valor es de $ 30 en tamaño de 10x10 y $ 200 en tamaño de 20x20. También un bono contribución que tiene como premio una semana de vacaciones en Bariloche para seis personas cuyo valor es de 120 pesos, y el 8 de diciembre próximo una cena en el salón del Club de Leones de Los Hornos con un valor de tarjeta de $1.000. Todo esto se puede obtener en la Feria del Voluntariado Platense que tendrá lugar este domingo en plaza Moreno a partir de las 13 hs.

“Brenda tendrá su perro guía y será la primera platense en recibirlo de la única escuela homologada del país. Todos los platenses nos sentiremos orgullosos de haberlo logrado”, señalan Dagoberto Sardina y Eduardo Galeazzi, presidente y vice del Club de Leones La Plata Sur.

Si todo sale bien, Brenda podrá contar con su perro entre julio y agosto de 2019. Mientras tanto, ya se está entrenando a la camada de la cual saldría su lazarillo, que casi con seguridad sería un golden. Es que además del adiestramiento del animal, queda todavía por delante un entrenamiento conjunto entre el animal elegido y Brenda, para que terminen formando un binomio que se complemente en forma ideal.

Además, la escuela le garantizará a Brenda el primer año de alimentos, y un compromiso de por vida. Es que la vida útil de un lazarillo es de entre 8 y 10 años, ya que después de tan exigente servicio el perro se “jubila” en su derecho a descansar junto a la familia que lo cuide. Así, la escuela le entregará a Brenda no menos de 5 o 6 perros durante su vida.

Mientras tanto, Brenda espera la llegada de ese día con suma ansiedad.

“No se, todavía no lo conozco pero ya siento que forma parte de mi vida. Tengo amigos ciegos en otras partes del país que tienen perro lazarillo y me cuentan que es maravilloso. Desde que surgió esta posibilidad pienso en él, en abrazarlo y mimarlo, en algún día poder caminar juntos a la orilla del mar, en ir a la República de los Niños a correr, en que todos me vean caminando libre por La Plata, qué se yo, en tantas cosas que seguramente me van a cambiar la vida. Ya lo están entrenando para mí, según me adelantaron los adiestradores, el día de la presentación él conocerá mi voz, yo lo llamaré y él vendrá. Y será maravilloso”.