Un despilfarro de agua sin fin que no tiene solución desde hace tres meses

| Publicado en Edición Impresa

Indigna a los vecinos la cantidad de agua que se derrocha por día debido a las pérdidas que se multiplican en las redes de diferentes barrios de la empresa ABSA. Como sucede en 136 bis entre 472 y 473.

“La pérdida está hace tres meses. Se pierden litros y litros de agua por día”, dijo Cecilia Cerisola, una vecina que se cansó de reclamar por este caño roto en la vía pública. Uno de esos reclamos quedó registrado con el Nº 2707089.

Hace pocos días se conoció, a través de este suplemento, el calvario que padecen vecinos de City Bell en la zona de 14 y 461C, donde llevan reclamando hace más de 10 años por una pérdida de agua que la estatal ABSA no arregla.

El reclamo se inició el 06/06/2008 cuando, con el número 0064434 se hizo el pedido a la empresa bonaerense ABSA por el arreglo de una pérdida importante de agua potable en la esquina de la calle 14 y 461 C, de City Bell.

Según contaron los vecinos, el caño que pierde está en la vereda y debajo del pavimento pegado a la zanja. Allí brota agua que va a la zanja directamente y no está a simple vista.

El agua resultante de la pérdida se va por las zanjas de la zona hasta desembocar en el Camino Centenario.

“Por la pérdida se tiraron a la zanja más de 49.000.000 de litros de agua”, dicen los vecinos

En estos más de 10 años realizaron más de 30 reclamos de todo tipo en ABSA, tanto telefónicos como presenciales, aún sin resultado favorable”.

Según relata, la consecuencia directas del desperfecto es que se pierden casi 13.000 litros de agua potable por día. Y hasta el día de hoy se tiraron a la zanja más de 49.000.000 (cuarenta y nueve millones de litros) de agua potable.

“Las consecuencias indirectas son que ese agua corriendo durante tantos años ininterrumpidamente llenó de sedimentos los caños de las zanjas por donde circula y se desbordan ante cualquier lluvia, perjudicando los rudimentarios pavimentos”, explicaron.

Además, los terrenos aledaños permanecen con un exceso de humedad y movilidad en la tierra perjudicial para las construcciones que están sobre éstos.

“Lo irónico es que es que no hay animal en la zona que no tenga agua potable en las zanjas, mientras que miles de personas no tienen agua corriente en sus casas”, concluyeron.

Una vecina se cansó de reclamar por un caño roto en la vía pública