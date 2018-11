Sol Pérez denunció que sufrió acoso sexual en el programa "Combate"

La mediática fue parte de la emisión en su primera temporada, en 2014

En las últimas horas, Sol Pérez conmocionó al mundo del espectáculo cuando denunció haber sido acosada sexualmente mientras formaba parte del programa Combate, en su edición de 2014.

La joven habló al respecto en el marco de una entrevista radial a cargo de Ulises Jaitt. "Era una situación constante. Me decían 'dame un besito, dame un besito. Si me das un besito no te nominamos'. Yo lo hablé con la producción en su momento y decidí renunciar, no solo por eso, sino por un montón de otras cosas", recordó.

Y siguió: "No dije el nombre en su momento y no lo voy a decir nunca jamás, pero porque a esta persona le encantaría que yo lo dijera, es tan cínico que le gustaría".

Ante la insistencia del conductor, la mediática explicó: "No siento que me haga bien a mí contarlo, porque después me tengo que fumar un montón de situaciones que no van a estar buenas. Él no está más en el medio y era un pseudofamoso".

Y cerró: "Por suerte no le debo nada a nadie, ni le tuve que dar un besito para quedarme. (Él) no está más en el medio, la vida te devuelve lo que das".