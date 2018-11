El sueño de la nena platense que “jugó” la gran superfinal en la Bombonera

Fue la ganadora de un concurso organizado por un sponsor de la Conmebol entre chicos de todo el país. Y fue la única mujer

Manuela Díaz Weiman tiene 11 años, va a 6º año del Colegio Estrada de nuestra ciudad y no solo que le gusta el fútbol sino que también lo juega en la categoría sub 17 del club Coronel Brandsen, “como delantera o mediocampista”, cuenta con entusiasmo. Pero el tema es que, como hincha de River, ansiaba ver la gran superfinal entre su equipo y su eterno rival, Boca. Y no solo lo vio, sino que hasta entró a la cancha con los jugadores de los dos equipos llevando la bandera del Fair Play.

¿Como sucedió? Ella misma cuenta que “mi mamá es empleada en La Plata de un Banco que es sponsor de la Conmebol, y sortearon entre todos los empleados del país con hijos de entre 8 y 12 años la posibilidad de asistir para representar al Fair Play”.

Hija de Leandro Díaz (45 e hincha de River) y de Karina Weiman Césari (43 e hincha de Boca), también hermana de Mateo (14 e hincha de Estudiantes), Manuela ganó el concurso y no solo fue la única platense en asistir a esa ceremonia en la mega final, sino la única mujer de entre todos los chicos que participaron de la representación en el país. Y cuando se enteró que había ganado, no lo podía creer, porque era su gran sueño.

“Fuimos el sábado, con la lluvia, pero el partido se suspendió -cuenta Manuela- y volvimos el domingo. Y ahí si, entramos a la cancha. Estaba tan nerviosa, que cuando estaba al lado de los jugadores, ni los vi. Estaba la cancha repleta, se sienten los gritos, pero no es cierto eso de que la Bombonera late”, (ríe).

Manuela cuenta que después sí, más tranquila, fue con su papá a la platea que está en frente de la “12”, y que “fue todo muy lindo, aunque por razones obvias no pude gritar los goles de River”. Mientras tanto, su mamá y su hermano miraban el partido por tele en un bar porteño.

“La vimos por televisión, fue increíble, y después hasta le hicieron una nota mientras Manu jugaba al fútbol tenis”, recuerda Karina, la mamá que, aunque disidente por ser hincha de Boca, se mostraba feliz con su hija en la cancha.

Buena alumna y futbolera de ley (campeona con el fútbol femenino de Brandsen, donde este año ya hizo un gol), Manuela cuenta que ve siempre los partidos de River con su papá y los de Estudiantes con su hermano. Esta vez, en la cancha todos la vieron a ella.