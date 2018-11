“Stranger Things” seguirá tras la tercera parte, dice Eleven

| Publicado en Edición Impresa

Millie Bobby Brown, Eleven en “Stranger Things”, publicó una foto en Instagram en la que aparece junto a su compañera de reparto Sadie Sink, Max en la ficción, abrazándose y llorando. Muchos fans lo interpretaron como un indicio de que la serie finalizará tras la tercera temporada. Un rumor que la joven actriz ha negado.

“Simplemente soy una persona muy emocional. Cuando se trata de mi gente más cercana, no soy buena para despedirme. Era el último día de la temporada. De la temporada, no de la serie, de la temporada. Después de esto me llamó Netflix: ‘No puedes decir nada’, está bien, lo he captado”, aseguró la actriz durante una aparición en “The Late Show With Stephen Colbert”, llevando tranquilidad a los fans.