Bullrich recordó que "la portación de armas está regulada, no prohibida"

En diálogo con un medio radial la titular de la cartera de Seguridad indicó que como funcionaria del área "no" recomienda armarse

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió hoy en sus declaraciones respecto de que si alguien "quiere estar armado puede hacerlo", al remarcar que la portación de armas en el país "está regulada, no prohibida".

"Ahora si eso se quiere cambiar, lo cambiamos", añadió en diálogo con radio Mitre, donde puntualizó que, igualmente, como funcionaria del área "no" recomienda armarse.

De esta manera, explicó sus comentarios en una entrevista con el magazine Puntal AM esta semana, a la salida de una cena con miembros del gabinete nacional en una parrilla de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en el marco de la visita presidencial a esa localidad.

"Frente a una pregunta de una periodista respecto de si las personas andan armadas y si eso significa que toman la justicia por mano propia, yo respondo que en la Argentina hay una reglamentación y un organismo, que es la Agencia de Materiales Controlados -ex Renar- , donde las personas pueden ir y hay dos categorías, la tenencia y la portación de armas", acotó.

Pero, aclaró: "Ahora, yo, como ministra de Seguridad, recomiendo que las personas no estén armadas". Bullrich remarcó que "en la Argentina, la portación de armas no está prohibida, está regulada", y señaló que sus declaraciones en Córdoba "no habilitan" esto, sino que la regulación y la ley ya existen.

"Ahora, si quieren cambiar eso, lo cambiamos", desafió Bullrich y añadió que "si quieren prohibir, lo prohibimos". En ese marco, insistió en que "no" lo recomienda, porque, además, "en materia de seguridad se está trabajando como nunca, y todo el mundo lo sabe".