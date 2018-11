“No creo que alguien se haga cura para defender la macroeconomía liberal”

La Iglesia y su relación con el Gobierno. El papel del papa Francisco. “Nos interesa cuidar la integridad de los desprotegidos”

MARCELO ORTALE

marhila2003@yahoo.com.ar

Se llama Víctor Manuel Fernández, pero le dicen Tucho. Es el nuevo arzobispo de La Plata y sucesor de Héctor Aguer. Dice que prefiere no hacer planteos dialécticos con respecto a obispos anteriores y define que se siente “muy interpretado” por los planteos espirituales, pastorales y sociales del papa Francisco. Cree que en el poder mundial -político y mediático- hay un fuerte predominio de un pensamiento neoliberal que rechaza que la Iglesia hable de cuestiones sociales y que, dice, “la prefiere encerrada en la sacristía”.

Sostiene, también, que en la Argentina, esa postura neoliberal se acentuó en los medios, que -a su juicio- “parecen responder a ese paradigma”, aunque no sabe si por intereses económicos, “por alianzas de sus dueños o por pasiones políticas”.

Defiende el papel de la Iglesia frente a los pobres y afirma que, respecto a las cuestiones sociales, se pone “inevitablemente del lado de los más débiles y perjudicados”, pero no por una cuestión de oposición política, “sino porque nos interesa cuidar la dignidad de los más desprotegidos”.

“Los casos de pedofilia provocan horror en los católicos y es sano que así ocurra”

Frente a las críticas recibidas por las posturas adoptadas, pide que se recuerde el papel de la Iglesia en gobiernos anteriores. “Monseñor Laguna llegó a decirle a Menem que el modelo neoliberal estaba funcionando al costo de un millón de muertos”, asevera y agrega: “Los obispos actuales hablamos muy poco sobre los problemas sociales; y lo hacemos con miedo a quedar en ridículo por los propios pecados de la Iglesia”.

Dice, además, entre serio y sarcástico, que no cree que “alguno se haga cura para defender la macroeconomía liberal o los ajustes”.

¿Cómo se siente con su llegada al obispado de La Plata? ¿Se encuentra cómodo?

-Me siento feliz porque en La Plata la gente me recibió muy bien, en todas las parroquias que visito encuentro mucho afecto, tengo buen diálogo con los sacerdotes y hay mucho para hacer.

-¿En qué va a cambiar -si es que habrá un cambio- su gestión al frente de la diócesis?

-En realidad prefiero no hacer planteos dialécticos con respecto a los obispos anteriores. Soy muy diferente a ellos, sencillamente porque soy de otra época, porque cada uno tiene sus propias inquietudes, pero es bueno porque cada uno hace su aporte a la historia del lugar. Yo me siento muy interpretado por los planteos espirituales, pastorales y sociales del papa Francisco, por su testimonio y sus consejos.

-¿Cuál es su actitud frente a la vigencia de otras religiones, como la evangelista, o la incipiente reaparición de la masonería?

-Desde mi época juvenil cuando participaba en el grupo de jóvenes de mi parroquia, tuve varios amigos evangélicos, y siendo decano de la facultad de Teología organicé numerosos encuentros con pensadores y estudiosos judíos. Me gusta el diálogo y creo que siempre enriquece. No obstante, con respecto a los evangélicos, es difícil emitir un juicio general porque hay enormes diferencias entre ellos. El avance de los grupos evangélicos en nuestro país no es tan grande como ocurrió en Brasil o en Guatemala. Aquí el sentimiento católico sigue siendo muy mayoritario, aunque eso no implica necesariamente que la gente apruebe a los curas o a los obispos en todo lo que digan. Con respecto a la masonería, advierto una nueva y llamativa presencia en el mundo de la política.

“El problema de la Argentina es que aquí todo se lee en términos de política partidaria”

- Se habla de una disminución del número de católicos en el mundo. ¿A qué obedecería ese fenómeno? Algunos episodios vinieron marcando una declinación moral en algunos sectores de la Iglesia, por los casos de pedofilia y de corrupción financiera.

-En realidad el número total de católicos en el mundo ha crecido debido sobre todo al crecimiento que se produjo en África. Ha disminuido sobre todo en algunos países de Europa. Los casos de pedofilia ciertamente provocan horror en muchos católicos, y es sano que así ocurra. No obstante, mucha gente sabe separar las razones de su fe del testimonio que puedan dar algunos jerarcas. Con respecto a la llamada “corrupción financiera”, en realidad lo que ha ocurrido en los últimos 5 años es un interesante proceso de limpieza. El IOR ha sido auditado por empresas como “Ernst and Young”, ha cerrado miles de cuentas en las que no se tenía del todo claro el origen de los fondos, etc. Por lo tanto, me parece que lo ocurrido en los últimos años es más bien positivo comparando con lo que ocurría tiempo atrás.

-Hay quienes sostienen que la Iglesia está abandonando su apostolado y que, en sustitución concentra su atención en los males sociales. ¿Es así?

-Estas afirmaciones proceden de sectores minoritarios y no representan a la mayoría de los católicos. En realidad lo propio de la Iglesia católica ha sido siempre unir una propuesta espiritual con un planteo social. La unión de las dos cosas, como en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, en definitiva la vuelve más atractiva. Por otra parte, del mal y del diablo el papa Francisco habla más que los Papas anteriores. El asunto es que hoy en el poder mundial –político y mediático- tiene un fuerte predominio un pensamiento neoliberal que ciertamente rechaza que la Iglesia hable de cuestiones sociales y la prefiere encerrada en la sacristía.

-¿Esto se ha acentuado también en nuestro país?

-Diría que se ha acentuado en los medios, que parecen responder completamente a ese paradigma, no sé si por algún interés económico, por alianzas de sus dueños o por pasiones políticas. De hecho, conviene hacer memoria. ¿Cómo se referían varios obispos al gobierno en épocas de Menem? Monseñor Laguna en los ’90 llegó a decirle a Menem y a Cavallo que el modelo neoliberal estaba funcionando “a un costo feroz”, o peor, “al costo de un millón de muertos” (citado por El Día, 24/06/2001). Monseñor Rey expresó su voluntad de participar en un foro anti re-reelección (Clarín, 27/07/1998). Monseñor Piña le recordaba al gobierno la gente que no les había votado, “porque la mayoría lo pasa muy mal” (Clarín, 28/05/1995). Y podríamos recordar igualmente otras frases muy duras de los obispos Hesayne, De Nevares, Novak o Di Stefano. Hoy somos mucho más suaves. En aquella época también hubo sacerdotes y obispos que celebraban misas con reclamos al gobierno. Luego, en tiempos de kirchnerismo eran famosas algunas homilías durísimas de Bergoglio. Hoy, si se dijeran esas cosas, habría un feroz linchamiento en los medios y en las redes. Presidentes como Trump o Bolsonaro poco tiempo atrás eran inimaginables. Pero llegaron. Es evidente que hay un vuelco a la derecha neoliberal en los centros de poder mundial que tienen muchas posibilidades económicas de generar cambios culturales a través de ese magnífico recurso que son las redes sociales para quien sabe usarlas. El problema es que eso está unido a una mayor intolerancia y a un recorte en la libertad de opinión. No digo que sea declamado, sino que es lo que ocurre de hecho, y genera un nuevo miedo a opinar. En efecto, mi opinión es que los obispos actuales hablamos muy poco sobre los problemas sociales. Lo hacemos con timidez, con miedo a hacer el ridículo, y quizás con pudor debido a los propios errores y pecados de la Iglesia.

“Me siento muy interpretado por los planteos espirituales, pastorales y sociales del papa Francisco”

-¿La Iglesia hoy rechaza las políticas económicas de este gobierno?

-Me parece que el problema es leer todo en términos de política partidaria. Algunos no tenemos interés en quedar encasillados y presos de la grieta. Con respecto a las cuestiones sociales, nosotros nos ponemos inevitablemente del lado de los más débiles y perjudicados, pero no por una cuestión de oposición política (muchos opositores cambian sus ideas cuando les conviene). Lo hacemos porque es lo que haría Jesucristo, y porque nos interesa cuidar la dignidad de los más desprotegidos. Yo no creo que alguno se haga cura para defender la macroeconomía liberal o los ajustes. Para eso que se haga economista o político. Es ineludible para la Iglesia ir más allá de las discusiones pseudocientíficas sobre economía, que muchas veces están llenas de dogmas laicos, y ponerse del lado de los más débiles, de los que no tienen las posibilidades de los grandes sistemas económicos y financieros. No me exijan que haga lo que no me interesa, lo que no es parte de mi vocación.

-¿Cuál es el peor de los pecados?

-Para el pensamiento cristiano los peores pecados son los que contradicen al amor (a Dios y al prójimo). El amor es la mayor de las virtudes, y los peores pecados son el odio, la envidia, el egoísmo, el egocentrismo. Por eso el Papa Francisco pide que esto se note más, y que no parezca que lo más importante es lo que va de la cintura para abajo. Ciertamente, hay pecados sexuales que son también faltas gravísimas contra el amor, como los abusos. Pero eso no implica que nuestra reacción sea convertir a la continencia sexual en lo más importante

-¿ Cuál es su opinión sobre la gestión del papa Francisco?

-Si evitamos mirarlo con el cristal de pasiones políticas partidarias de Argentina, es uno de los pocos líderes que habla con el testimonio de la austeridad personal, la generosidad total, la preocupación real por los últimos, y el cuestionamiento directo de las ideologías actuales, aunque le cueste muchos enemigos. Algunos disfrutan tratándolo de populista. Pero en realidad él es todo lo contrario del populismo antiinmigratorio europeo que uno ve en muchos nuevos políticos europeos.