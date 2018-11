“El que quiera estar armado, que ande armado” dijo la ministra Patricia Bullrich

Ayer aclaró: “Nosotros preferimos que la gente no esté armada, pero si hay alguien que los defiende, no lo ataquemos”

“El que quiera estar armado, que ande armado; y el que no quiere estar armado, que no esté armado. Es un tema de las personas. La Argentina es un país libre”, dijo la ministra de de Seguridad Patricia Bullrich.

Pero no fue ayer, durante el acto de la Policía Federal que encabezó el presidente Mauricio Macri. Fue en Córdoba, el jueves pasado, cuando acompañó al jefe de Estado en la visita que realizó a esta provincia.

La funcionaria se quejó ayer de que solo se difundió parte del video. “Me gustaría que lo escuchen completo porque la tercer frase que dije es que como ministra de Seguridad recomendamos que no anden armados”, expresó la funcionaria.

“Nosotros preferimos que la gente no esté armada, pero si hay alguien que los defiende, no lo ataquemos”, remarcó.

“Lo que dije es que en la Argentina hay una regulación, está la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), que permite a las personas tener portación y uso de armas de acuerdo a una serie de exámenes, pero frente a una pregunta que me hizo una periodista de que si la gente estaba armada eso significaba justicia por mano propia yo le dije que no. Que en la Argentina había libertad, que las personas podían utilizar un arma o no y esa es la regulación existente. Mi recomendación es que la gente no ande armada”.

DEFENSA DE CHOCOBAR

Bullrich además defendió al policía Luis Chocobar. “El policía Chocobar actuó en defensa de la gente, de un ciudadano nortearmericano al que lo estaban apuñalando. ¿Le vamos a dar perpetua a un policía que defendió a un ciudadano?”, dijo.

La funcionaria defendió la política de seguridad del gobierno de Cambiemos.

“Hay menos delitos y menos homicidios. Lo que estamos haciendo es cambiar el paradigma para defender a las víctimas y no al victimario y lograr que la política de seguridad no sea una política basada en los derechos humanos para los victimarios sino para las víctimas”, expresó.

MACRI CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer, durante un acto de la Policía Federal, que “esta batalla que hemos iniciado en conjunto contra el narcotráfico ocupa un lugar central en la vida de todos los argentinos, y es una batalla que también tiene por objetivo que el Estado esté presente en cada rincón del país, expulsando estas bandas que se fueron apropiando de la vida de muchas familias argentinas”.

Y dijo: “valoramos mucho lo que están haciendo todos los días enfrentando desafíos crecientes en su complejidad y diversidad”, en el acto de reconocimiento a los miembros de la Policía Federal que se destacaron en el cumplimiento de su deber, en el marco del 197º aniversario de esa fuerza de seguridad.

La ceremonia se realizó en la Escuela de Cadetes Comisario General Juan A. Pirker, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Presidente estaba acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.