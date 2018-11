Vidal, contra el kirchnerismo: "Cambiemos es diferente, no nos financiamos con la droga"

La gobernadora dijo que "no somos todos iguales". Sobre si buscará la reelección el año que viene, afirmó que "menos la de ser Presidente, todas las opciones están abiertas"

La gobernadora María Eugenia Vidal dejó abierta la posibilidad respecto de ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires y cargó muy duro contra el kirchnerismo, al que vinculó directamente con el narcotráfico.

En declaraciones a la prensa formuladas anoche, Vidal dijo que, refiriéndose a Cambiemos y con comparación con el kirchnerismo, que "no somos lo mismo". "Cambiemos es diferente, no nos financiamos con la droga", aseguró.

En ese marco dijo que el "narcotráfico es como una multinacional, tiene estrategias de ventas, es mucha plata, pero no por eso hay que bajar los brazos. Estamos dando una pelea desigual". Y agregó que desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia "y desde que yo gobierno la Provincia, hay un 50% del camino que no es parte, no mirar para otro lado, no decir que este es un país de tránsito, reconocer el problema y enfrentarlo y no financiarse de la droga. En eso, Cambiemos sí hace la diferencia".

Consultada sobre quiénes si se financian con dinero proveniente de la droga, Vidal fue directa: "hay causas judiciales por campañas electorales del kirchnerismo relacionadas con laboratorios y y la efedrina. La Justicia está investigando y hay gente presa por eso. Por eso hay que decir que no somos todo lo mismo, no somos todos iguales. Todos nos tenemos que someter a la Ley, pero no somos todos iguales".

Además apuntó contra el espacio liderado por la ex presidenta al decir que "claramente hay sectores del kirchnerismo que creen que cuanto peor, mejor. Y que en lugar de mostrar su honestidad, tratan de instalar la deshonestidad del otro. Más allá de lo que uno sienta, tiene que presentarse en la Justicia, mostrar todos los papeles, y si no hizo nada malo y no tiene plata que no le corresponde, puede andar tranquilo por la vida".

Con relación a las elecciones del año próximo y su candidatura, aseguró que "todas las opciones están abiertas, menos la de ser presidente, como ya he dicho públicamente".

"Hoy estaba con un intendente peronista que me vino a ver a la Casa de Gobierno que me dijo 'hace muchos años que gobierno, y es la primera vez que me invitan a la Casa de Gobierno de la provincia'. Los 135 municipios tienen obras, no importa quién los gobierne, con fondos provinciales. Para mí es normal, para mucha gente es algo que no había pasado en la provincia. Que gane el que sea mejor para la gente, que podamos competir, para eso está la democracia. Yo no creo que los buenos estén en un lado y los malos en el otro, eso no pasa en la vida ni en la política. Sí creo en los valores, Cambiemos expresa valores, más allá de lo difícil de este año, y esos valores nos unen, y los vamos a defender en la próxima elección", ahondó la mandataria en cuanto a la situación actual.

Contundente, Vidal indicó: "No definí mi candidatura, cuando hablo de proyecto y de Cambiemos hablo de un equipo. Siempre dije que no creo en un líder mesiánico ni en alguien que garantice una elección. Voy a apoyar esto desde donde me toque estar y donde sea mejor".

Luego, la gobernadora respondió a la pregunta de qué podría pasar para que no compita el año próximo. "Un tema es la energía, este trabajo implica una dedicación y ponerle el cuerpo 100%, y uno tiene que estar seguro, si se va a presentar por cuatro años más o se va a presentar a otro cargo, que le va a dedicar la misma energía y poner el cuerpo. A mí no me da igual. Y eso supone tener una energía y una disposición. Este fue un año difícil, lo mejor que puedo hacer hoy es poner la energía en ayudar a los demás y en hacer mi trabajo bien y va a haber tiempo para definir", concluyó.