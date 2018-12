Autocrítico: “En algunas cosas me equivocó”, dijo Vicuña sobre su separación de Ardohain

| Publicado en Edición Impresa

A tres años del escándalo, y con los protagonistas en historias paralelas, Benjamín Vicuña se refirió como nunca a su escandalosa separación de Pampita Ardohaian, con quien tiene a sus tres hijos varones.

Autocrítico, el actor chileno manifestó que “fue horrible” y detalló: “Por supuesto que en algunas cosas me equivoqué, y otras fueron muy injustas que generaron mucho dolor y miseria”.

En tren de confesiones, en el marco de una extensa entrevista con la revista Caras versión chilena, el actor manifestó que “no existe un listado de aprendizaje, hay cosas que vas entendiendo desde el cuerpo, que asimilás de a poco”.

Y se explayó: “Hoy ya sé lo que no quiero y entendí que hay situaciones que no puedo cambiar y otras que escapan de mi control y responsabilidad. Cada persona tiene una historia, con la diferencia que la mía se hizo pública, lo que me avergüenza y molesta. Al parecer es parte del paquete. Intento preservar lo que se pueda y otras escapan de mis manos”.

En relación a sus errores, se mostró ambigua aunque reconoció: “Que en la vida puedes hacer muy feliz a otro y también hacer daño o que te dañen. Lo importante es distinguir, darte cuenta, establecer criterios y aprender de eso. Todos nos equivocamos. Fue un período complicado”.

De todos modos, dejó en claro que, en última instancia, sus únicos jueces son y serán siempre sus niños. “De lo que se dijo no iba a salir a cuestionar ni a defenderme porque eran temas sensibles y delicados. Esperé que las cosas decantaran. Me importa la opinión de mis hijos y punto”.

Por último, cerró: “Mirando hacia atrás, los dolores no se restan, se acumulan. Se murió mi hija, a los dos años me separé. Sin embargo, el ser humano tiene la maravillosa posibilidad de la resiliencia. Tengo una familia maravillosa que es clave, una mujer increíble, alegre, sana, a quien me unen muchas cosas”.