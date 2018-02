Nació la hija del rugbier que murió al ser atropellado por su novia

A casi cinco meses de la muerte del joven rugbier Genaro Fortunato (25) nació ayer su hija, fruto de la relación que mantuvo desde la adolescencia con Agostina Arana (22) , de quien se apartó para entablar un noviazgo con Julieta Silva (30), quien lo arrolló con su auto a la salida de un boliche en San Rafael, Mendoza.

La niña, llamada Francesca debido a que el segundo nombre de su padre era Francesco, fue dada a luz en la madrugada de ayer en una clínica de esa ciudad mendocina y para la madre de Agostina, Verónica Arana, "es un pedacito más de él que se queda conmigo". La mujer lo recordó a Genaro como "el gran amor de la vida de mi hija”.

Por su parte, Miguel Fortunato, padre de Genaro, expresó que “no se puede superar el dolor. Genaro estaba lleno de vida, de luz, siempre con una sonrisa No estamos preparados para entender la muerte de un hijo.

"Genaro me contó que iba a ser papá. Me dijo que tenía miedo y le contesté que podía contar conmigo. Después me llamó para decirme que había decidido hacerse cargo de su hijo", recordó el hombre.

"Mi hijo me había dicho que iba a hacerse cargo del bebé y voy a implicarme, aferrarme a lo positivo”, agregó.

Genaro y Agostina además compartieron la pasión por el mismo club más allá de que ella se desempeñó como jugadora de hockey.

Mientras tanto Silva, quien antes de salir con Fortunato había estado casado y concibió dos hijos, sigue detenida con prisión domiciliaria, mientras la fiscal Andrea Rossi trata de establecer si Fortunato fue arrollado intencionalmente o si estaba tendido en el piso y la acusada no lo vio, tal como intenta avanzar la defensa.

Al momento del trágico hecho, Silva conducía un Fiat Idea gris y le ocasionó a su pareja un aplastamiento de cráneo, arrastre de tres metros y una muerte inmediata. “No lo vi, pensé que había pisado un pozo”, declaró la joven en la indagatoria.