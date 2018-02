Paritarias: desde la Provincia aseguran que "no es real " que "se esté pasando por una situación de holgura"

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmó hoy que, en el marco de la discusión con los gremios docentes por la paritaria del sector, "se instala que la provincia de Buenos Aires pasa por una situación de holgura" económica, pero subrayó que esa apreciación "no es real".

"Se instala, a veces de buena fe y a veces no de buena fe, que la provincia, con el acuerdo fiscal y el Fondo del Conurbano, pasa por una situación de holgura y no es real", subrayó Villegas, en diálogo con FM Milenium. "No hay ninguna holgura, seguimos con déficit fiscal", sostuvo el funcionario bonaerense.

Si bien afirmó que en la por ahora infructuosa negociación con los sindicatos docentes los funcionarios bonaerenses tienen "instrucciones de la gobernadora (María Eugenia Vidal) de buscar herramientas y mecanismos para presentar una propuesta superadora", advirtió: "Lo que estamos proponiendo es lo que podemos pagar".

"Creemos que esa meta es alcanzable", dijo Villegas al referirse al objetivo del 15 por ciento de inflación fijado por el Gobierno y que es el porcentaje de incremento que la administración bonaerense pretende otorgar a los docentes. Además, confió en poder cerrar un acuerdo sin cláusula gatillo. En una reunión anteayer, el Frente Gremial Docente rechazó por segunda vez un ofrecimiento del gobierno de Vidal.

La última propuesta oficial incluyó un aumento del 15 por ciento en tres tramos y un reconocimiento anual por presentismo para este año de hasta 6000 pesos. El ministro de Trabajo bonaerense subrayó el aspecto del ausentismo docente. "El año pasado tuvimos 105 mil pedidos de licencia promedio por mes.

Eso, más el arrastre de 2016, generó aproximadamente 117 mil suplencias promedio el año pasado, que generaron un pago por 19 mil millones de pesos", señaló.

Asimismo cuestionó los paros docentes: "En 10 años hubo más de 125 días de paro. (Esos días) No han solucionado la situación de los docentes, temas de infraestructura, ni lo fundamental, que es el aprendizaje. Y han hecho que se privatizara de hecho la educación en la provincia de Buenos Aires".