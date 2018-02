Facundo Moyano: las rubias debilidades de un político mediático

A pesar de que sostiene que no quiere ser parte de la farándula, sigue eligiendo famosas blondas para conquistar...

Otra vez sopa: a Facundo Moyano lo vieron con una rubia, y él niega el romance. Así ocurrió este fin de semana, cuando el diputado, a pesar de sus fuertes declaraciones sobre el daño que le hacen a su imagen de político sus romances “frívolos”, fue avistado con Eva Bargiela, ex pareja con la que se habría reanimado el fuego de la pasión.

La ¿ex? parejita fue vista a puro beso en un boliche porteño, y al parecer, cuando los testigos de los ósculos decidieron obtener pruebas fotográficas, los dos decidieron irse del VIP rapidito, y continuar con esta costumbre del diputado y de la farándula de andar jugando a las escondidas.

¿Por qué se esconde Moyano, si es soltero y sin ataduras? Quizás no quiera confirmar las versiones que corrieron durante su crisis de verano con otra ex pareja y rubia, Nicole Neumann: el diputado habría enviado mensajitos a Bargiela durante los días de peleas y ruptura inminente con Nicole, antes de fin de año, e incluso le habría regalado para su cumpleaños una costosísima cartera, a pesar de que su situación con Neumann todavía no estaba resuelta.

De hecho, Moyano volvería con la modelo durante el verano, viajando hacia Mar del Plata para pasar algunas noches con Nicole en secreto, aunque, claro, fueron vistos y debidamente fotografiados. Neumann había dicho al conocerse la crisis que habían decidido simplemente tomarse un tiempo para evitar continuar con sus peleas habituales durante las Fiestas, y retomar el contacto más tranquilos, durante el verano, y así lo hizo el diputado, aunque no quiso visitar a la modelo en Punta del Este, algo que molestó a la rubia.

Nicole nunca habló de terceras en discordia, pero si es cierto que descubrió que Moyano andaba a puro mensajito con Bargiela aún antes de la ruptura, podría ser una razón más que justificada para que algunos días después Nicole afirmara tajante que el romance había terminado.

Mientras tanto, Moyano desmentía el cartera-gate y decía no tener contacto con Eva, aunque ella era más ambigua. “Hablamos alguna que otra vez. Nada demasiado profundo”, confirmó Bargiela, que ahora, mientras el político niega una reconciliación a través de sus allegados, subió la apuesta en Instagram: vestida de novia, escribió que “tengo el look, me falta el novio“ e, instantes después, “I think I wanna marry you” (“Creo que quiero casarme con vos”, parte de la letras del tema “Marry You”, del cantante Bruno Mars). ¿Teléfono, Facundo?

Moyano le dijo a un amigo que no, que nada que ver. “Estoy definitivamente solo y por eso me inventan romances”, le habría dicho el hijo de Hugo Moyano a su confidente, quien lo contó a la revista Caras.

OTRA TERCERA

Curiosamente, Eva no fue la primera supuesta tercera entre Nicole y Moyano: antes, estuvo Susana Giménez. Parece mentira, claro, teniendo en cuenta la diferencia de edad entre ambos, pero lo cierto es que durante la relación entre la modelo y el diputado hubo resquemores y rencillas por los encuentros de Facundo y Su, y otro posible detonante de la separación entre ambos habría sido la aparición del político en la fiesta de cumpleaños de la diva: Moyano no viajó a Punta del Este para reconquistar a Nicole en enero pero sí lo hizo para el cumple de la conductora; y tras afirmar que no quería exponerse en público, y que allí se encontraba un punto de conflicto con la modelo, fue a la fiesta de la diva y se fotografió con total soltura.

Para ese entonces, desde el entorno de Nicole afirmaban que la rubia sospechaba que a pesar de sus negativas, Moyano era bastante “cholulo” y le gustaba figurar: Neumann no se explicaba la aparición de fotógrafos en los rincones más escondidos de la noche, cada vez que salían a algún lado. Y a pesar de que nunca creyó en las versiones de romance entre Su y Moyano, siempre le molestaron.

La diva y la modelo, de hecho, sostuvieron una especie de guerra fría mientras Nicky y Facundo salían: Su invitaba a Moyano a diversos encuentros, pero no a Nicole, algo que a la blonda no le gustó nada.

Cuando le entregaron a Susana el premio de Ciudadana Ilustre en Buenos Aires, solo invitó al diputado, y hasta hizo alarde de esa decisión: “Nicole no tenía nada que ver en este asunto. Fueron amigos muy cercanos. No es amiga mía para que la inviten”, disparó la conductora.

Ahora, la diva rubia ya no es más problema para Nicole. Pero habrá que ver como se toma esas reuniones que tanta suspicacia generan Eva Bargiela, si es que, efectivamente, tiene algo que decir en este asunto.