Empezó el debate vecinal por la futura ampliación de la Autopista hasta la ruta 11

Se plantearon diferentes cuestionamientos, piden una audiencia pública y reclaman precisiones para las zonas afectadas

| Publicado en Edición Impresa

De la idea al papel y del papel al terreno, los mega proyectos viales suelen tardar años en definirse y en concretarse. Algunos jamás llegan a hincar sus cimientos. Pero en todos los casos, hay un momento en que los vecinos de sus potenciales trazas los ponen bajo la lupa, y se preguntan cómo afectarían sus vidas, para aprobarlos o resistirlos. Eso es lo que está pasando con la prolongación de la autopista Balbín y quienes viven en una amplia franja de Ensenada y Berisso.

Días atrás, el Centro de Fomento Nueva Villa Argüello albergó un encuentro del programa de investigación “Gestión Integral del Territorio”, impulsado por el Observatorio Medioambiental La Plata, la Universidad Nacional y el Conicet. Su agenda orbitó en torno a un tema central: las “alternativas de diseño de trazas ambiental y socialmente aceptables para la prolongación de la Autopista Buenos Aires-La Plata”.

A las instalaciones de 128 entre 64 y 65 se acercaron profesionales, científicos, referentes de organizaciones comunitarias y vecinos de la localidad anfitriona más Villa Progreso, El Dique, Villa Catella, El Carmen y Barrio Universitario, un eje de los distritos ribereños cercano con la frontera platense. Y en ese universo, los reparos no tardaron en expresarse.

“En el intercambio con vecinos e instituciones, detectamos que existe muy poca difusión de las características y el impacto de la traza; nunca hubo una instancia participativa oficial, y algunas dependencias con un papel clave, como Hidráulica o el OPDS, no dan las precisiones esperables” advirtió Horacio Bozzano, doctor en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, investigador principal del CONICET y docente de la UNLP, además de coordinador de la iniciativa del PIO-OMLP.

Entre los asistentes a la convocatoria, primó la sensación de que quedan muchos cabos por atar en materia de información. Y se citaron múltiples campos en los que esto ocurre; entre ellos, el estado administrativo de la obra -contratos, plazos-; su proyecto definitivo; su impacto hidráulico y ambiental y las mitigaciones previstas, de haberlas; el estado dominial de las parcelas afectadas a la traza, tanto fiscales como privadas, y las eventuales expropiaciones; los fundamentos técnicos y urbanísticos de la traza elegida y cuáles otras se evaluaron; sus detalles ingenieriles y soluciones técnicas para tramos puntuales -como el Canal de Conclusión, otros puentes y terraplenes-; su anchura y calles colectoras; y las inquietudes siguieron.

Nunca se llamó a una instancia oficial de participación, como sería una audiencia pública”

Algunos vecinos manifestaron su oposición lisa y llana a cualquier autopista en sus barrios. Otros dejaron su veredicto definitivo en suspenso. “No podemos opinar con fundamento hasta que nos expliquen en detalle cuáles serían los beneficios -y los perjuicios- de la obra” aclaró Silvana Sosa, de la ONG Salvemos al Monte de Berisso.

En el mismo sentido se expresó la química, docente universitaria e investigadora del Conicet Leda Giannuzzi: “los que vivimos en El Dique y nos inundamos en 2013 estamos preocupados; sin ninguna certeza acerca de las obras complementarias hidráulicas, no podemos sino pensar que un terraplén y un camino aumentarían los riesgos. Si la gente de Hidráulica nos da una explicación convincente, ok, pero en el oscurantismo no se puede avanzar”.

“Necesitamos saber si se buscó la opción menos traumática posible, porque está claro que no se va a poder hacer sin afectar a nadie” observó José Luis Grasso, vecino y dirigente de Nueva Villa Argüello: “la traza pasa por tramos con viviendas. Dicho esto, si la obra se hace bien va a traer beneficios, porque sería un acceso fluido y sacaría de los barrios a centenares de camiones”.

UN ENLACE DEMORADO

A cargo de Vialidad Nacional, la extensión de la Autopista, en etapas, hasta Ruta 11 y 620, es una obra largamente prometida y muchas veces anunciada, pero hasta el momento sólo se llevaron a cabo movimientos preliminares en las inmediaciones de camino Rivadavia y 128. Poco se conoce con exactitud acerca de plazos, detalles técnicos y de diseño.

Eje de una trabajosa renegociación de contratos y varias promesas truncas, posteriores a su primera adjudicación al consorcio Helport-Esuco en diciembre de 2011, la prolongación pareció poner primera a inicios de noviembre pasado, con tareas de despeje y preparación de suelos entre la actual cabecera de diagonal 74 y el eje del Rivadavia -avenida 32-.

Esos movimientos -en terrenos ensenadenses adyacentes con la terminal de la línea de autotransporte 307 y el predio recreativo del gremio SOSBA- son parte del primer segmento de la ambiciosa extensión, que cuando esté terminada en su totalidad conectará el actual distribuidor de 527 y 126 con la ruta 11, a la altura de la calle 615.

De acuerdo con la información disponible, la primera de las nuevas bajadas se hará en la proyección de la avenida 32 y 130, y es parte del proyecto denominado técnicamente por la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de la obra- “Prolongación Autopista Buenos Aires-La Plata T-01: Distribuidor Ensenada- Emp. RP 11, Sección-01: Distribuidor Ensenada- Int. Av. Del Petróleo”.

Ese primer tramo nacerá en el actual extremo de la Autopista, pasará sobre el Rivadavia, donde tendrá una bajada, y tomando como guía un eje alineado con la calle 129, seguirá por sobre el parque Martín Rodríguez -eliminando, se estima, casi un millar de árboles- y sobre el curso del Canal de Conclusión para desembocar en una bajada a la altura de 60. Para esos cuatro kilómetros, que pasarían sobre casas o junto a ellas a las alturas de 49 y 130, y 129 entre 56 y 59, se calcula un plazo de ejecución de 24 meses.

Luego se encarará la segunda etapa, en la que la traza virará hacia el este, luego al sudeste, cruzará la avenida 66 y empalmará con ruta 11 a la altura de 615, pasando sobre viviendas a las alturas de 61 y 130 y 64 entre 133 y 135, sumando en total 11 kilómetros. Según los lineamientos de diseño trascendidos, habrá calzadas de dos carriles por mano, nuevos puentes y viaductos.

La extensión de la Autopista sumará once kilómetros, entre Villa Catella y El Carmen

El proyecto contempla la creación de un nodo de distribución vehicular en su cruce con la Avenida Del Petróleo Argentino (60), lo que se espera que también mejore la conectividad del Puerto y la refinería de YPF. Y sobre la ruta 11 -camino a Magdalena-, se conectaría con la futura extensión de la ruta 6, que avanza lentamente desde la localidad de Etcheverry, para configurar un gran anillo de circunvalación de la “mancha urbana” platense.

Las autoridades sostienen que el futuro tramo de la autovía será “un avance para la competitividad portuaria y de la Región, facilitando el movimiento de contenedores, mejorando la logística y constituyéndose en un acceso importante para el polo industrial y el Puerto”.