La Antártida sufre el cambio climático: perdió 125 gigatoneladas de hielo en 14 años

Hace diez años, una gruesa capa de hielo cubría el glaciar Collins en la Isla Rey Jorge en la Antártida. Ahora la roca quedó expuesta, en una región afectada por el cambio climático, que se convirtió en laboratorio para combatirlo.

"Hace casi 15 años que vengo y en los tiempos de una vida humana uno ya puede reconocer los cambios que produce el calentamiento global", dijo Marcelo Leppe, director del Instituto Antártico Chileno (INACH).

El deshielo ha dejado a la vista rocas y muchas especies han retrocedido hacia el interior de la Antártida "en forma de anillos". También se pueden ver cambios en la composición de los ecosistemas terrestres.

Al mismo tiempo, atraídos por temperaturas más cálidas, especies que nunca vivieron en la Antártida como la centolla -un depredador de fondos marinos habitual en Magallanes (sur de Chile)- están comenzando a aparecer en aguas del continente blanco.

"Necesitamos cuantificar bien ese cambio para predecir lo que pueda ocurrir en el futuro cercano", sostiene Leppe, instalado en la base científica chilena "Profesor Julio Escudero".

Según mediciones realizadas el año pasado por científicos chilenos en la isla de Doumer, la temperatura del agua llegó a los 2,5º C, cuando lo normal es que tenga entre 0º C y 1,5º C. A 40 metros de profundidad se registraron 2º C, muy elevada para el continente blanco.

Observaciones realizadas por la NASA entre 2002 y 2016 registraron que la Antártida perdió aproximadamente 125 gigatoneladas de hielo por año, provocando un aumento del nivel global del mar de 0,35 milímetros anual.

"El cambio climático no sólo afecta la temperatura, es un cambio global. Es un gran problema multivariado y ninguna de las dimensiones avanzan o retroceden de la misma forma", concluyó Leppe.