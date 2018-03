La pesadilla de una mujer que sufrió dos abusos en menos de cinco minutos

La manoseó un hombre en la calle y buscó refugio en el subte, donde otro desconocido se masturbó frente a ella. El caso se difundió a través de Facebook y dio pie a nuevas denuncias

Cuando Débora Garay, una estudiante de Medicina de 26 años proveniente de Salto y residente de la Ciudad de Buenos Aires, salió el lunes 19 de febrero alrededor de las 23 de la casa de una amiga en Barrio Norte dispuesta a volver a su hogar, no imaginaba que estaba por vivir una pesadilla: la de ser abusada dos veces en menos de cinco minutos.

Primero fue un repartidor en moto el que la acorraló y la manoseó mientras ella esperaba el colectivo. Cuando buscó refugio en la estación de subte más próxima (Agüero) notó que otro desconocido se masturbaba frente a ella.

Garay grabó al exhibicionista y subió la imagen a Facebook, donde contó lo que le había vivido. Pronto el post se hizo viral y su caso se colocó en el centro del debate.

La situación tuvo además, otras aristas: a partir del video otra mujer reconoció al exhibicionista del subte como el hombre que el último 11 de febrero la había acosado. Y pocas horas después, también durante el día de ayer, otro hombre fue detenido, en la estación Constitución tras manosear a una mujer y masturbarse sobre su ropa.

Paralelamente, el caso mostraba otra cara polémica a partir de una entrevista que Garay brindó en el programa de Nicolás Repetto, en la que fue interrogada por el conductor acerca de la ropa que vestía en el momento en que ocurrieron las agresiones.

Las preguntas del conductor motivaron numerosas críticas y fueron trending topic en la red social Twitter.

el caso

El primero de los casos fue protagonizado por Débora Garay, una estudiante de Medicina de 26 años oriunda del partido bonaerense de Salto, que registró el accionar del exhibicionista en la estación de subte Agüero, donde ella había buscado refugio luego de ser manoseada por un motociclista.

Ese día, la joven volvía de la casa de una amiga y mientras aguardaba la llegada del colectivo, un hombre que venía en una moto se subió a la vereda, la arrinconó contra la pared y la manoseó.

“Fue horrible, no había nadie en esa cuadra. Después se subió a la moto y se fue riéndose. Yo estaba muy nerviosa, comencé a llorar de la impotencia y la llamé a mi hermana. Decidí ir a tomarme el subte en la estación Agüero (línea D)”, describió ayer Débora.

La joven contó que “mi hermana me dijo que el subte a esta hora quizás era peligroso porque no había nadie pero yo bajé igual. En el andén de enfrente había un tipo sentado con anteojos negros que, cuando me vio, comenzó a masturbarse”.

Todavía en shock, la joven sacó el celular y comenzó a fotografiarlo y filmarlo con el objetivo de que el hombre se detenga, a lo que él respondió exhibiéndole más aún los genitales, de acuerdo a su relato.

“Tardé más de una semana en subir las imágenes a las redes, y generó mucha repercusión. Ojalá sirva para que se tomen medidas de seguridad y otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo”, sostuvo.

Las fuentes consultadas informaron que si bien Débora no presentó aún una denuncia formal sobre lo ocurrido, la Fiscalía 9 inició una investigación de oficio a partir de la difusión del video.

otra denuncia

El hombre que se masturbó y exhibió sus genitales en la estación Agüero fue reconocido a partir del video difundido por Garay por otra víctima que denunció ante la justicia que esa persona “se le cruzó en la calle y la amenazó con violarla”, informaron ayer fuentes judiciales.

“Una joven se presentó ayer ante la Fiscalía 11 y denunció que el domingo 11 de febrero a las 7 de la mañana se cruzó al mismo sujeto que figura en el video difundido estas últimas horas, le dijo obscenidades, la amenazó con violarla y le exhibió sus genitales”, dijo una fuente judicial que precisó que el caso fue derivado a la Fiscalía N°9 especializada en violencia de género.

La denunciante reconoció a su agresor en el video filmado por la joven en el subte D el pasado 19 de febrero alrededor de las 23, “en el que se ve al hombre masturbándose y con los genitales al aire”, agregaron las fuentes.

En constitución

Mientras estos casos originaban un fuerte debate que se instaló en los medios y en las redes sociales, trascendió que otro acosador fue detenido en horas de la mañana de ayer por masturbarse sobre una pasajera, después de manosearla, en la estación del subte de Plaza Constitución.

Se trata de un hombre mayor de edad que manoseó y se masturbó sobre la ropa de la mujer cuando el subte C arribaba a la terminal en la mañana de ayer, tras lo cual intentó escaparse entre la gente.

La policía lo interceptó cuando se mezclaba con otros pasajeros en el hall del subte C y el tren Roca, mientras la mujer agredida lo perseguía a los gritos.

El sospechoso iba vestido con luna camiseta de la Selección argentina con el nombre de Messi.

La Policía indagó en sus antecedentes y descubrió que el hombre ya tenía un pedido de captura correspondiente al año 2015 por el delito de abuso sexual.