Los desbordes cloacales se multiplican en los barrios y crece la preocupación vecinal

Hay numerosas quejas y los usuarios temen que afecte a la salud en los casos en los que llevan meses en las calles y las veredas

| Publicado en Edición Impresa

Desbordes cloacales en la vía pública. Hay a granel; repartidos en los más diversos puntos de la Ciudad de acuerdo a un relevamiento efectuado a partir de denuncias vecinales y por los cuales desde la Legislatura se solicitó un pedido de informes para que la Autoridad del Agua -ADA- le exija a ABSA el arreglo de la red que recoge de los domicilios los desperdicios sanitarios. Según los testimonios recogidos, se ven caños rotos, con pérdidas de líquidos servidos, en Gonnet, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, San Carlos, Villa Elvira y algunas cuadras del casco urbano de La Plata.

En alguna zonas, las obstrucciones tienen su origen en la falta de planificación urbana. Tal es el caso de 66 bis entre 121 y 122, donde en un descampado construyeron años atrás cuatro torres de departamentos y, con una demanda del uso sanitario para la cual no estaba preparada la red, los vecinos sufren obstrucciones constantes dentro de sus domicilios y desbordes en la vereda o la calzada. Cansada está ya Virginia Calcaterra de formular reclamos en ABSA y cansada está también de verse obligada a pagar un servicio particular para que destapen las cámaras colapsadas por los residuos cloacales. Ella abona, por mes, a la prestataria, $418,96. “Hace mucho tiempo que tenemos ese problema y hay momentos en que no se puede estar. Sale toda la porquería a la calle, es un barrio con muchos chicos donde flota en la vía pública el papel higiénico. Hemos hecho un montón de presentaciones y nunca tuvimos una solución”, dijo la mujer.

Las averías, como se dijo, están por todas partes. Lo que sigue son algunas de las direcciones denunciadas en la Cámara de Diputados, desde donde se canalizarán los reclamos hacia ABSA: 25 y 501, 61 y 143, 76 y 135, 80 y 27, 1 y 96, 83 y 122, 121 y 82, 26 y 40, diagonal 73 y 28, 43 y 116, diagonal 79 y 59, 11 y 50,43 y 143, y 528 entre 132 y 133, además de la pérdida “histórica” por la que reclama Calcaterra.

Ocurre que el entubamiento y posterior tratamiento lejos de los líquidos cloacales lejos de la actividad humana tienen su razón de ser. Se trata de desechos orgánicos que pueden constituirse en peligrosos focos de enfermedades. Los vecinos lo saben y les preocupa, más allá de la molestia por el mal olor, que los líquidos dispersos en el medio ambiente puedan traer complicaciones en la salud.

USO CORRECTO

El sistema cloacal toma los desagües domiciliarios y los deriva a las plantas depuradoras, donde las aguas sucias reciben tratamiento y los controles de calidad necesarios.

Para evitar taponamientos, ABSA recomienda a los usuarios prestar atención a algunos cuidados. ”Son muy comunes las obstrucciones producidas en las paredes de las cañerías cloacales, al solidificarse comestibles, grasas y aceites que son vertidos normalmente con la limpieza de la vajilla. Y también en forma conjunta con la descarga de elementos no permitidos como yerba, fósforos, té o café. Las colectoras cercanas a las grandes casas de comidas y restaurantes que no respetan estas recomendaciones, la sufren a diario”, explica la empresa en su página web.

El mismo trabajo señala también algunas pérdidas de la red de agua potable que llevan mucho tiempo sin resolverse, como las que se observan en 45 y 31, 28 y 47, 120 y 66, y 22 y 48.