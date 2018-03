“Instante 9”: bailarina y actor dialogan con sus cuerpos en un tablero de ajedrez

Creada y protagonizada por Florencia Olivieri y Jerónimo Buffalo, la obra que cruza danza y la actuación vuelve a la cartelera

Remando contra los prejuicios que existen dentro del circuito escénico con respecto a las propuestas experimentales y de fusión disciplinaria, “Instante 9” fue haciéndose fuerte y creciendo con su mestizaje entre la danza y la actuación, y este fin de semana iniciará una nueva temporada que llegará cargada de funciones.

Paso a paso, la criatura creada, protagonizada y dirigida por Florencia Olivieri -bailarina- y Jerónimo Buffalo -actor- dejó la timidez de sus inicios y, en parte gracias al empujón necesario que distintos apoyos oficiales (como el Instituto Nacional del Teatro o el Programa de Apoyo a la Realización artística, otorgado por la Secretaria de Arte y Cultura de la UNLP), el espectáculo fue tomando coraje con invitaciones para ser parte de importantes festivales y eventos, no sólo de la Ciudad -Centro de Arte, Secretaria de Arte y Cultura de la Universidad de La Plata; Museo Pettoruti; “La Noche de los Teatros”, etc- sino del país -Auditórium de Mar del Plata, sala Payró; Festival MEF, Posadas, Misiones; Festival Cuerpo en escena 2017, Santa Rosa, La Pampa, etc- y más allá, también -Selección Festival CULT DANCE 2017, Brasilia, Brasil-.

La siembra fue esforzada y constante y, ahora, es momento de cosechar. Así lo entienden los artistas, quienes, en diálogo con EL DÍA, aseguraron que su trabajo “ha tenido una importante proyección para ser una obra del teatro alternativo platense, la cual no se sostiene desde el texto sino desde el trabajo corporal”.

Con respecto a las trabas, reconocieron que, quizás por prejuicio, “este tipo de trabajo suele tener muy poca popularidad, y este caso no fue la excepción”. Pero, confiando en el material que tenían entre manos, apostaron al ganador.

La obra nació del interés de la dupla por cruzar danza y actuación, y analizar sus relaciones, similitudes y diferencias.

“Trabajamos un tiempo probando ideas espaciales donde la actuación y la danza generaban nuevas formas de producir lenguaje, una se alimentaba de la otra, el actor tomaba de la danza y la bailarina de la actuación. A partir de ahí, con ese lenguaje producto del diálogo entre las dos técnicas, comenzamos a crear la dramaturgia o la partitura que le daría forma a ‘Instante 9’”, explicaron.

Partiendo de una idea espacial y estética, a los protagonistas les interesaba investigar la relación entre la estética posmoderna y la clásica, y lo manifestaron desde la escenografía, el vestuario y la música. De esos elementos nació la dramaturgia.

“Tomamos como espacio ficcional un tablero de 9 casilleros donde los cuerpos juegan una especie de rompecabezas en movimiento. Cada pieza/escena representa un instante en la vida de los dos personajes Rey y Reina (un guiño a las piezas del ajedrez) que protagonizan la obra: de ahí el título. El tablero posee la particularidad de moverse mediante el juego lumínico generado por el propio dispositivo (un tablero de metal de 5 x 5 m, con luces led) y toma el lugar de un tercer personaje: el Destino”, manifestaron los autores, sobre esta especie de tragedia shakesperiana contada desde la abstracción de la forma.

En este cruce de lenguajes todos salieron ganando. Además del público, los propios protagonistas. “Al estar la obra dirigida e interpretada por los dos, el intercambio se dio desde el vamos cuando la bailarina dirigió al actor y el actor a la bailarina, aportando cada uno su conocimiento técnico al otro para el abordaje del material. Ese intercambio se ve claramente en la pieza. El crecimiento, en ese punto, fue importante”.

Los artistas, cuya búsqueda profesional tiene que ver con la fusión de los lenguajes y la eliminación de los bordes -dicen-, abrazan sus respectivas disciplinas desde las similitudes, entendiendo que “la danza y actuación son lo mismo, ya que la acción es movimiento y el movimiento es danza. La diferencia es la técnica con la cual abordamos el movimiento”.

Consultados sobre el avance de la danza contemporánea en materia de propuestas escénicas, reconocieron que desde su nacimiento, a comienzos del siglo pasado, ha venido manifestando una transformación constante, no sólo como disciplina en sí sino, sobre todo, en la forma de entenderla.

“La danza se ha transformado y fusionado, y se sigue desarrollando en relación con otras disciplinas. Así la entendemos nosotros y desde ese lugar nos interesa posicionarnos en el trabajo del grupo”, remarcaron.

Con colaboradores permanentes como Leo Basanta, Beder Reyes y Pedro Rodríguez Laguens, Olivieri -egresada de la Escuela de Danza Contemporánea Armar Danza Teatro, y formada en diversas técnicas de danza, improvisación y composición- y Buffalo -egresado de la carrera Actuación de la Escuela de Teatro de La Plata- integran la Compañía DO2 con la que, además de “Instante 9”, fueron invitados a dar talleres de composición, puesta en escena y entrenamiento que tienen como fin producciones finales en diversos espacios y festivales, como el Centro de Arte de la UNLP, Escuela TAE del Teatro Argentino de La Plata y el Festival Movimiento en Foco de la ciudad de Posadas.

Envalentonados, los artistas, ahora, asumirán el inicio de las actividades de “Instante 9” con un desafío saliente, al haber sido elegidos para abrir, el domingo, la temporada de la Escuela de Espectadores en el Auditorium de Mar del Plata, en una función compartida con “Acto sin palabras” de José Minuchin.

La pieza, además, tendrá una función gratuita el próximo 23 de marzo en el Centro de Arte de la Universidad, y en abril -los jueves 19 y 26- será parte de la programación anual de danza del porteño Centro Cultural de la Cooperación.

