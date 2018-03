Lo echaron: “Se cansaron de mí y me limpiaron”, contó Tartu, que ya no es más “Intruso”

| Publicado en Edición Impresa

El rebelde Augusto Tartúfoli, quien los últimos años fue parte del ciclo de América “Intrusos”, dejó de ser parte del panel porque, según contó ayer, “se cansaron de mí y me limpiaron”.

A su regreso de vacaciones, el periodista se encontró con esta mala noticia.

“Yo no era un buen alumno para ellos. Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco. Y me parece que eso molestaba”, reveló el periodista de espectáculos, sobre lo que podrían ser los motivos de su desvinculación de la señal del cubito multicolor.

“Pero yo no les hacía caso. Por eso entiendo la decisión. Tampoco tenía apoyo de la producción porque muchas veces me enfrenté a ellos por estar en desacuerdo con los temas que trataban, que me parecían siempre los mismos. Entonces, el único que me bancó fue Rial, que no pudo hacer nada por mí”, dijo, desligando al conductor de la decisión.

“Oficialmente dijeron que me sacaron porque superpuse mis vacaciones con otro integrante del equipo, Damián Rojo. Pero la verdad es que querían limpiarme y, bueno, lo hicieron”, agregó el periodista que, antes, había sido parte importante del panel de “A.M”, que dejó para sumarse a “Intrusos”.

Fue en enero de 2015. Rial, cuando lo presentó, ironizó sobre lo mucho que les costó convencerlo: “Lo veníamos buscando hace tiempo, pero se negaba. El tipo no quería porque es caro y decía ‘no sé si ustedes están a mi nivel’. Finalmente, juntamos, juntamos y juntamos, y tenemos a Il Cavalieri, Augusto Tartúfoli. ¡Tartu está con nosotros! No saben lo mucho que nos costó, tuvimos que vender un par de jugadores, pedir un préstamo”.

Y Tartu, en la misma línea, respondió: “Mucha negociación, hasta el papa Francisco tuvo que intervenir…”

Rial no se ha pronunciado al respecto.