Histórica clasificación de Sevilla

El festejo del francés Wissam Ben Yedder, en Old Trafford / AFP

Sevilla -con el ex mediocampista de Estudiantes, Joaquín Correa- se clasificó por segunda vez en la historia (la primera fue en 1958) para los cuartos de final de la Liga de Campeones, al vencer por 2-1 con doblete del francés -con ascendencia tunecina- Wissam Ben Yedder al Manchester United en el mítico Old Trafford.

El empate sin goles de la ida dejó abierta la eliminatoria, aunque con el claro favoritismo del United. Por su parte, Roma dio cuenta de Shakhtar Donetsk 1-0 (2-2, en la ida). con un gol del bosnio Edin Dzeko.

BARCELONA, CON MESSI

Lionel Messi regresará al once titular de Barcelona, motivado ante el desafío de lograr el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en el Camp Nou frente al Chelsea, equipo que hace seis años eliminó al Barça en semifinales. El partido comenzará a las 16:45 (hora argentina) y será televisado por ESPN. El fantasma de aquella eliminación en 2012 del equipo dirigido por Josep Guardiola, que no logró pasar del empate por 2-2 de local luego de haber caído por 1-0 en Londres, sobrevuela sobre un duelo que, no obstante, se presenta con ventaja para el equipo “Culé”. Con un gol de Messi, los catalanes empataron el tanto del brasileño Willian que dio una ventaja inicial al Chelsea, y aseguró que el equipo de Ernesto Valverde se volviera de Stamford Bridge con un 1-1 en el partido de ida. En el otro partido, Bayern Munich visitará a Besiktas -también desde las 16:45, pero con televisación por Fox Sports-, en Estambul. En el cotejo de ida, los alemanes se impusieron 5-0.