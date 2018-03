El mensaje de Higuaín para sus detractores: "Sean felices"

Gonzalo Higuaín no se olvida de sus detractores y, cada vez que puede, le dedica algunas palabras.

Ahora, antes de su sumarse al equipo de Sampaoli tiró: "Para que gasten sus días en mí, algo les importaré. Sean felices, hay cosas más importantes".

Pero la cosa no quedó allí. En un diálogo mantenido con un canal deportivo el "Pipita" le envió otro mensaje a quienes lo critican: "Les mando un gran saludo, que sean felices. Hay cosas más importantes que eso. Estoy muy feliz y algo les importaré para que gasten un poquito de sus días en mí", tiró.

Finalmente, y sobre el mismo tema, Gonzalo Higuaín señaló que "No me interesa el que no me conoce. Si me critica no le molesta mi forma de ser a mis padres, a mi mujer o a mis amigos, sí. El que no te conoce, un día te quiere y al otro día no. No me molestan las cargadas ni me interesa los que me cargan. Esos que dicen cosas, después hacés un gol y lo gritan".