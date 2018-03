“Había que venir, poner la cara, jugar y sacar el partido adelante”

El defensor albirrojo reconoció las presiones que llegaron luego de la derrota ante Huracán

El técnico de Nacional había llamado a Schunke en el verano para llevárselo. el jugador albirrojo no quiso pero anteanoche le agradeció

URUGUAY

Enviados especiales

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

Jonatan Schunke fue uno de los puntos más altos de Estudiantes en el empate del miércoles ante Nacional en Montevideo, por la primera fecha del grupo 6 de la Copa Libertadores. Con oficio y mucha concentración se hizo impasable en el fondo, rechazando todo por arriba como por abajo. Y, además, le supo dar buen trato al balón, con todo lo que eso significa para un equipo que debió valorar cada segundo del balón.

En la puerta del vestuario del Gran Parque Central, en tinieblas y tras la charla final con el cuerpo técnico, el defensor atendió a la prensa para hablar de las sensaciones que le dejó el partido, el valor de la igualdad, lo pareja que parece será la zona 6 y las presiones recibidas luego de la derrota contra Huracán por la Superliga.

-¿Se volvieron con tranquilidad por el empate o con bronca por las oportunidades desperdiciadas?

-No, con la satisfacción de haber conseguido una igualdad en el inicio de la Copa, en condición de visitante y ante un equipo con mucha historia que además tiene el plus de venir jugando fases previas de la Libertadores. Se dio un partido duro, trabado y con unos primeros 20 minutos exigentes. Después lo controlamos mejor, sin tanta claridad en el juego e impidiendo que el rival nos lastime. Tuvimos un par de jugadas como para llegar al gol pero no pudimos. Hay que valorar el punto más que nada por haberlo conseguido en una cancha muy complicada.

-¿Especularon con el empate y por eso no se decidieron a buscar decididamente el triunfo?

-No, pero es cierto que se nos complicó en el primer tiempo para desarrollar nuestro plan de juego. En el segundo tiempo ellos se adelantaron más con los cambios y eso nos dejó mayores espacios pero no los pudimos resolver. Sabíamos que se iba a dar así porque ellos tienen buenos jugadores, son fuertes en su cancha y llegaban con una importante racha positiva. Se dio un partido tal cual lo habíamos planificado.

-¿Les jugó en la cabeza el temor a no perder porque el año sufrieron mucho aquella primera derrota contra Botafogo?

-Sí, obviamente. En lo personal lo tuve muy presente porque ese punto que lo teníamos y de manera injusto lo perdimos sobre el final. En gran parte ese punto nos terminó costando una clasificación. Por eso repito lo importante de la igualdad en el debut más allá de que nosotros también queríamos ganar. Los cinco partidos que faltan en esta primera fase de la Libertadores van a ser así, no hay equipos accesibles. Se vienen todos partidos con pocos espacios y mucho trabajo táctico.

-¿Será una zona muy pareja, tal la más pareja de los últimos años para Estudiantes?

-Tengo esa sensación pero hay que esperar porque después aparece un equipo que gana uno o dos partidos como visitante y todo cambia. Eso es lo que marca la diferencia. Me acuerdo de Barcelona el año pasado: ganó dos encuentros afuera y sacó una ventaja importante. Y el rival menos pensado terminó metiéndose en los octavos de final de la Libertadores.

-Recién hablaste de falta de lucidez. ¿Este tipo de partidos llevan a eso, a no tener claridad en materia ofensiva?

-sí, a veces hay que estar más serenos en determinados momentos, pero es muy difícil porque hay muchas presiones y pocos espacios. Al ser un partido es muy complicado tener claridad. Cada vez que salimos de esa presión ejercida por ellos pudimos lastimarlos. Tuvimos dos o tres situaciones muy claras como para quedarnos con el triunfo. Esperemos que de local hagamos valer este empate.

-No se pueden desperdiciar situaciones tan claras ¿no?

-Sería lo ideal pero a veces no se puede. A veces es injusto caerle a un delantero que hace un enorme esfuerzo. Pedirle frialdad después de haber corrido tanto no siempre es bueno. Hablé puntualmente con Juan (Otero) por esa jugada del final y me dijo que la pelota se había levantado un poco. Lo mejor es que hicimos un buen trabajo y el equipo sigue respondiendo que es importantísimo, aunque sabemos que hay mucho por mejorar.

-A veces es difícil hablar de justicia en el fútbol pero ¿si hubieran entrado la de Melano u Otero era justo que Estudiantes lo ganara?

-No lo sé. Fue un partido parejo y el empate es el resultado que mejor la queda. Obviamente hubiese sido buenísimo que la pelota hubiese entrado pero no se dio. Ahora hay que revalidar este resultado en La Plata.

-¿Ya dejaron atrás la Copa y se pusieron el chip del torneo local?

-Sí, el lunes tenemos un partido durísimo contra un equipo que se juega muchísimo. También nosotros nos jugamos mucho porque queremos entrar en puestos de Libertadores para 2019. A eso le apuntamos y por eso la Superliga para nosotros es muy importante.

-La derrota contra Huracán el viernes pasado ¿les puso más presión a ustedes respecto a traerse un buen resultado de Uruguay?

-Y… sí, es parte de esto. Siempre que no se da un resultado llegan las críticas. El fútbol profesional es así y nosotros tenemos que convivir con eso. Había que venir, poner la cara, jugar y sacar el partido adelante. Y creo que en buena medida lo hicimos.