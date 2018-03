Primer paso sólido en búsqueda del objetivo

Estudiantes inició su camino copero con un resultado que lo afianza numérica y futbolísticamente

Por MARTÍN CABRERA

Estudiantes consiguió un empate como visitante en su debut en la Copa Libertadores y es motivo de tranquilidad para su gente. Por supuesto que una victoria hubiese estado mucho mejor, pero el punto esta vez sirve, porque se trata de una competencia que con el correr de los años fue marcando todavía más el peso de las localías. En pocas palabras, para clasificar en la fase de grupos es muy importante hacerse fuerte en casa pero también rescatar lo más que se pueda en cada salida.

En la edición pasada haber comenzado con una derrota lo condicionó. Botafogo y Estudiantes eran dos equipos parejos que peleaban por un lugar. Esa caída, además de complicarlo desde lo numérico le bajó la autoestima y le generó un ruido interno que se hizo más visibles con el correr de los partidos. De todos modos el equipo que dirigía Nelson Vivas estuvo muy cerca de clasificarse. Terminó la ronda de grupos con 9 puntos y, de haber empatado esa noche en Río de Janeiro, hubiese sumado 10 y al restársele dos unidades a los brasileños le hubiese arrebatado su lugar. Es más, por un gol no terminaba primero del grupo.

Está estudiado que con 10 puntos un equipo se asegura su clasificación en un 90%. El año pasado sólo Deportes Iquique no logró dicho pasaporte con esa cantidad. Otro antecedente fue Universidad de Chile en 2014. Como contrapartida, en 2016 Huracán fue segundo del grupo con apenas 8 puntos, lo mismo que San Lorenzo y Lanús en 2014. El Ciclón, incluso, fue campeón.

Además, con el empate el Pincha rompió una mala racha en lo que a primeros partidos se refiere. El año pasado había perdido contra Botafogo, resultado que indudablemente lo condicionó para el resto del torneo. No se pudo reponer y peor le resultó la siguiente caída como local ante Barcelona de Guayaquil.

También había perdido sus primeros partidos de la fase de grupos en 2006 (1-0 sobre Bolívar en la altura de La Paz), 2008 (1-0 contra D. Cuenca de visitante) y 2009 (3-0 ante Cruzeiro, también afuera). En los últimos años sólo había comenzado con el pie derecho en 2015, cuando goleó a Barcelona 3-0 de local y en 2010 al aplastar 5-1 a Juan Aurich. En ambas oportunidades avanzó a la siguiente ronda.

AVANCES Y VARIANTES ADENTRO DE LA CANCHA

Desde lo futbolístico el equipo volvió a mostrar que defensivamente se convirtió en confiable. Cuando decide defender con cinco hombres logra ser lo más impenetrable posible. Ya lo demostró en la primera fecha del semestre contra Independiente y dos fechas más adelante contra Gimnasia. En Uruguay casi que no sufrió sofocones, aun contra un equipo que llegaba con el cartel de goleador.

Tal vez el punto más bajo de esa defensa sean los extremos. Para no tener problemas es necesario que los laterales pasen sistemáticamente al ataque pero sepan ajustar detalles con el resto de los compañeros. Sin Sebastián Dubarbier y con un Facundo Sánchez un tanto contenido, no siempre la respuesta fue la mejor. Pero igual es un sistema que lo puede llevar adelante sin problemas.

En el medio, con un solo volante de contención, Rodrigo Braña debe redoblar su esfuerzo, pero no puede fallar en el pase. En Uruguay no siempre le dio el mejor destino a la pelota. Pero mientras que Gastón Giménez y Lucas Rodríguez lo puedan asistir (son intermitentes) con la tenencia de la pelota no habrá problemas.

El gran tema de jugar con este sistema y que quedó en evidencia en varios partidos es la eficacia ofensiva. Para ganar partidos no podrá desaprovechar sus oportunidades de gol. Contra Independiente fue ciento por ciento efectivo. Contra Nacional tuvo dos oportunidades inmejorables pero las desperdició. Por eso no se trajo los tres puntos.

Se habló mucho de la palabra “jerarquía” a la hora de buscar delanteros. En el plantel no asoma hoy un jugador capaz de darle destino de red en alto porcentaje las oportunidades creadas. Ojo, es un mal de todo el fútbol argentino que cuestiona a Lucas Pratto y antes lo hizo con Darío Benedetto. Pero aquí parece estar buena parte del problema de Estudiantes, que por ahora está bien pero que cuando necesite dar el paso adelante necesitará zapatillas buenas.

El punto conseguido en Uruguay suma y alcanza para ser partida. El lunes tendrá otra clase de rival y otra clase de protagonismo asumido. Serán otros, también, el esquema y juego. Y está muy bien que así lo sea y lo asuma. Por ahora, el tren marcha sobre rieles luego del desperfecto de la semana pasada en Parque Patricios.