Reclaman arreglos en varias escuelas públicas de Villa Elisa

Vecinos y padres de alumnos de la Escuela 14, ubicada en 423 entre 6 y 7 de Villa Elisa, piden arreglos edilicios y la incorporación de mobiliario para el colegio, ante los que consideran tareas urgentes a encarar para poner fuera de riesgo a los menores. Según describen, hay ventiladores prohibidos, la instalación eléctrica “está destrozada” y está a punto de caer el cielorraso de una parte de la escuela.

La vecina María Teresa Novillo, junto a otros miembros de la comunidad educativa de Villa Elisa, comenzó a moverse hace algunas semanas para que el mobiliario que falta en los colegios (especialmente en el que asiste su hijo) sea provisto por la Dirección de Cultura y Educación bonaerense.

“Este colegio es el único integrado, con chicos con diferentes capacidades, algunos con esquizofrenia, otros con problemas motrices, y una parte que viene de Hogares de Menores. Todos esos niños y niñas con problemas conviven con el resto de los chicos. Este colegio el único que los acepta a todos. Además vienen de otras escuelas especiales a hacer prácticas de cocina”, explicó la mujer.

Y relató: “Desde hace varias semanas venimos realizando una campaña solidaria pidiendo donaciones de todo lo que hace falta en la escuela, sobre todo pintura y mobiliario”.

Entre las necesidades del establecimiento, según describió, están: quitar ventiladores de techo en funcionamiento, ya que están expresamente prohibidos por la cartera educativa, que exige ese tipo de electrodomésticos estén colocados sobre la pared, para seguridad de los alumnos. Falta de pintura en todo el colegio y para solucionarlo piden a los vecinos que quieran solidarizarse el aporte de material, como pintura y pinceles.

La vecina explicó que “hay medio techo de la escuela cayéndose”, y aclaró que sólo puede resolverlo personal un techista y no los padres. Asegura que “es un peligro diario que los chicos no tienen por qué afrontar”, y que el problema puede verse con sólo observar el estado de la construcción. Además, señaló que faltan sillas y mesas para empezar las clases, dado que el mobiliario roto durante el año pasado no fue repuesto y ya resultaba insuficiente.

Novillo explicó que el colegio es de doble escolaridad. “Lo primero que haría falta es una preceptora y resolver dificultades con el funcionamiento y el uso de los baños” explicó Novillo. Pero como el colegio tiene una matrícula por debajo de lo que exige la Provincia para asignar un preceptor (faltan entre 10 y 15 chicos más inscriptos), no se designó a nadie para desempeñar esa tarea.

“La situación es casi la misma en toda Villa Elisa, a excepción de la Técnica 17”

Además, la madre de un alumnos de esa escuela comentó que “la situación es casi la misma en toda Villa Elisa, a excepción de la Técnica 17”. Pero el resto de los colegios, aclaró, “están igual de necesitados de ayuda”. Por ejemplo, relató, “en el jardín 941, que está a la vuelta de la Escuela 14, necesitan de todo”.

“En el Jardín 14, donde entró mi hijo más chico, las docentes pagaron de sus bolsillos la pintura para las aulas, y las pintan ellas. También en la Escuela 26”, agregó. “Si el Estado no puede mandar mano de obra por lo menos que consigan 300 litros de pintura y nosotros lo resolvemos, pero ni eso hacen”, protestó la mujer.

“Ni los consejeros escolares del oficialismo, ni los de la oposición, nos dan alguna respuesta, tampoco los concejales de todos los bloques políticos”, expresó.

Y concluyó: “Parece que lo que pasa en las escuelas de nuestra localidad no le importa ni a la Delegada local, ni a las autoridades, ni a nadie. Sólo a nosotros, los padres, y por supuesto, a los niños, que en estas condiciones, si es que no hay paro, no podrían empezar las clases”.