El dólar cerró a $ 20,54 para la venta

La cotización del dólar registró hoy una leve suba de un centavo y medio en el mercado minorista, al cerrar en un promedio de 20,545 pesos para la venta, mientras que en el segmento mayorista avanzó seis centavos y medio, hasta 20,265 pesos, en una jornada en la que el Banco Central volvió a intervenir con ventas.

La intervención de la entidad monetaria fue por 45 millones de pesos, informó el BCRA en el resumen de variables financieras, una cifra significativamente menor a su participación de ayer que fue de 187,5 millones de pesos. En el Banco Nación, la divisa estadounidense quedó en 20 pesos para la compra y 20,50 pesos para la venta, con una suba de 5 centavos respecto de la víspera.

El volumen operado en el segmento de contado fue de 897,1 millones de dólares y en el de futuros del MAE, 12 millones de dólares.

En el mercado de futuros del ROFEX se operaron 635 millones de dólares, de los cuales más del 35 por ciento se transó para fin de mes a 20,36 pesos y el plazo más largo fue enero de 2019 a 23,85 pesos. Los plazos operaron con leves bajas de hasta dos centavos sin acompañar la recuperación del spot.

Las reservas internacionales cerraron con leve baja

El Banco Central (BCRA) informó hoy que las reservas internacionales finalizaron en US$ 61.557 millones, disminuyendo US$ 47 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 21 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA tuvo una participación vendedora por US$ 45 millones (contracción de la base monetaria por $ 911,9 millones).

Por último, se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales por US$ 5 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 1 millón. Este dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre. Como es habitual, el dato contable consolidado se publicará en dos días.